Sociedad Civil Española convoca una marcha para exigir la dimisión de Sánchez y despertar a una sociedad "aletargada"

La plataforma Sociedad Civil Española, que engloba a más de 150 asociaciones, ha convocado una marcha para el próximo 23 de mayo en Madrid, con el objetivo de exigir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La manifestación comenzará a las 10:30 horas en la Plaza de Colón y finalizará en el Arco de Moncloa a las 12:30.

Desde Sociedad Civil Española afirman que la marcha responde a un "clamor" de indignación generalizada entre los ciudadanos ante lo que consideran una "deriva" del Gobierno de Sánchez en diversos ámbitos clave, como la economía, la seguridad, el Estado de Derecho, la convivencia, la ética y la diplomacia. Según los organizadores, el objetivo es ofrecer un cauce para que la sociedad civil pueda manifestar su desafección hacia el presidente y su gestión, y exigir su dimisión inmediata.

Los organizadores invitan a participar a todas las asociaciones, organizaciones, sectores profesionales, partidos políticos y ciudadanos que comparten la preocupación por la situación del país. "Cada uno con sus razones" para exigir la salida de Sánchez y "con sus propias pancartas y símbolos identificativos", han señalado desde la plataforma.

Este evento será la primera marcha convocada por Sociedad Civil Española desde su creación en diciembre de 2023. A pesar de ello, varias de las asociaciones que integran la plataforma, como la Fundación NEOS, Pie en Pared y Foro Libertad y Alternativa, han sido protagonistas de concentraciones previas que han reclamado la dimisión de Sánchez.

Unidos por una "amenaza existencial" para España

Sociedad Civil Española destaca que sus miembros comparten la preocupación por lo que consideran una "amenaza existencial" para España, que requiere de una reacción inmediata. Los convocantes buscan "crear un estado de opinión sólido" que despierte a una sociedad "aletargada", y movilizar a los futuros gobernantes del país para tomar medidas para revertir lo que describen como un "proceso de ruptura" de la unidad nacional.

Entre las medidas que Sociedad Civil Española exige en su manifiesto se incluyen la derogación de la Ley de Amnistía y de la Ley de Memoria Histórica, la regeneración del Estado de Derecho, el fomento de la natalidad y la familia, así como una política exterior centrada en los intereses de España. Los organizadores también insisten en la necesidad de una mayor eficiencia en el gasto público.

El apoyo a la marcha de Sociedad Civil Española se ha visto reforzado por la confirmación de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha expresado su respaldo a la movilización. En una declaración a los medios en Úbeda —Jaén—, Abascal afirmó: "Tienen todo nuestro apoyo y animamos a los españoles a una movilización masiva".