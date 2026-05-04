Un sondeo apunta que se agota el efecto del "No a la guerra", otro mantiene al PSOE en alza y los dos hunden a Sumar

El PP ganaría las elecciones según las encuestas de Sigma Dos que publica este lunes El Mundo y la de 40dB que aparece en las páginas de El País –así como según todas las demás, excepto los estudios de José Félix Tezanos, más cerca de la delincuencia que de la demoscopia–.

En estos nuevos sondeos las tendencias difieren en prácticamente todos los partidos, pero coinciden en un caso: Sumar, que sigue bajando y está en unos datos lamentables, acercándose a los mínimos de la legislatura: según 40dB los de Yolanda Díaz no pasarían del 5,7% –una décima menos del ya lamentable resultado de abril– mientras que para Sigma Dos la caída es de ocho décimas y se quedaría en el 6,9%. La coalición de ultraizquierda no pasaría de 10 escaños según este segundo estudio, mientras que el primero no incluye asignación de escaños.

Por el contrario, las dos encuestas difieren en lo que respecta al PSOE: mientras la de El País señala un posible agotamiento de la campaña socialista del "No a la guerra", con una bajada de dos décimas respecto a abril, en El Mundo se prolonga el momento dulce de Pedro Sánchez ganando siete décimas. Los socialistas rentabilizan bien esa subida, ya que tendrían 116 diputados, tres más que hace un mes.

También difieren en cuanto a la previsión del PP: para Sigma Dos perdería dos décimas respecto a abril para quedarse en el 32,5% y 138 diputados, uno menos que hace un mes. Mientras, 40dB prevé exactamente lo contrario: una subida también de dos décimas y quedarse en el 31,3%.

Y del mismo modo, el pronóstico para Vox es muy diferente: en El Mundo los de Santiago Abascal frenan su caída e incluso recuperan una décima para quedarse en el 17,2%, aunque pierden un diputado. Para El País, en cambio, se dejan otras ocho décimas para quedarse en el 17,9%.

Por último, Podemos se arrastra por los bajíos de ambos sondeos: según Sigma Dos se mantiene estable en un pobre 3,5% y con sólo dos escaños, mientras que para 40dB el partido morado se quedaría en el 2,5% tras caer dos décimas más. Y para mayor escarnio de Montero y compañía la fuerte subida de Se Acabó la Fiesta dejaría a los de Alvise Pérez a sólo dos décimas de la formación de ultraizquierda.

La encuesta de El País ha contado con 2.000 entrevistas que se realizaron entre el 24 y el 27 de abril; la de El Mundo, por su parte, ha tenido 1.205 que se hicieron entre el 24 y el 29.