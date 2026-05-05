Ábalos y Koldo dieron una cifra total de la trama de obras públicas hasta abril de 2019: "Estamos rondando 700 millones"

Hasta ahora, la Justicia, y en concreto el Tribunal Supremo, había barajado porcentajes de cobro de comisiones presuntamente ilegales en la trama socialista muy cautos. De hecho, en la trama de obras públicas, el porcentaje estimado había rondado el 1%, unos cinco millones sobre el coste total de los contratos de obras públicas en todo el periodo de actuación de la trama. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha elevado ya ese porcentaje y disparado la comisión ilegal prevista hasta el 10% en los contratos de mascarillas. Y un documento aportado por Víctor de Aldama ha hecho lo propio con la cifra total. Y es que José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre dieron una cifra total de la trama de obras públicas hasta abril de 2019: "Estamos rondando 700 millones".

Un audio entregado por Víctor de Aldama a la Justicia da un nuevo enfoque a esta trama de obras públicas y a su magnitud. Y es que solo hasta abril de 2019, el volumen podría elevarse hasta los 700 millones de euros.

El audio en cuestión corresponde a una conversación del 9 de abril de 2019 mantenida entre Ábalos y Koldo García. "En el minuto 08:07 la voz de la mujer se escucha más alejada, y se retoma la conversación entre Ábalos y Koldo", señala la UCO en su transcripción. Y es que parece que para el asunto capital esperaron a hablarlo en el momento en el que estuviesen totalmente solos.

La conversación entre Koldo y Ábalos

"Koldo: Vale. Te comento, mira, ahí tienes la bajera ¿vale? Bien, ellos te ejercen la presión, ejercen la presión por el tema de Logroño y el tema de Sevilla ¿vale? Ábalos: (Murmura algo ininteligible)". La bajera era un negocio personal que Ábalos quería que le solucionaran o pagaran. Y lo de Logroño parece ser una de las obras presuntamente amañadas. "Koldo: Si no, ellos están en sus trece, pero yo, mi consejo personal, y esto (ininteligible) yo paso de discutir con Santos Cerdán, que he discutido ahora mismo ¿vale? Esto, lo tienen que hacer ya, y cuando digo ya, es el jueves ¿vale?, porque a mí estas mariconadas de que ahora sí y demás, llevan mes y medio sin hacer absolutamente nada ¿vale? Y esto no puede ser, iban a hacerte esto, y no lo han hecho", señala ese fragmento de la conversación que parece apuntar, una vez más, al reparto de dinero o favores. "Ábalos: ¿Lo qué? Koldo: La bajera. Ábalos: Un ya. Koldo: Exacto. Pero es que ahora tú les has dado... Ábalos: (Interrumpe) Esto es el compromiso de (ininteligible) de antes de (ininteligible)", prosigue la conversación.

700 millones de la trama de obras públicas

Y en ese momento surge la cifra: "Koldo: No, pero es que el problema de.... Yo he hecho un cálculo aproximado más o menos, y tú has dado, más o menos eh, grosso modo por encima, que se puede equivocar en algo, pero estamos rondando los 700 millones ¿vale? Yo creo que esto, eh, ya hay que aplicar un poco y, eh, porque les has dado una de 70 ahora, que no han dicho nada". Parece que "una de 70" es, de nuevo, una obra más.

Koldo apunta algo más: "Mira, lo de Adif, es el día 26, se aprueban 14 obras ¿vale? 14 presupuestos, para sacarlos ya a licitación este mismo mes ¿vale? De esas 14 hay 5, ¿vale? Que me comenta Isabel Pardo de Vera, estas 5 hay que dárselas o.... Acciona, Sacyr, Ferrovial o (ininteligible), son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal ¿vale? Yo le digo, perfecto, hablo con Víctor de Aldama y le digo, una Sacyr, y ya tengo cual, una de 95".

Más adelante sigue dando detalles: "Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una Acciona, otra Sacyr, y me dice ella, tengo que darle una a Ferrovial¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?". A lo que Ábalos responde con un "habla con Santos Cerdán, eh".

Y Koldo responde: "No, si yo ya he hablado con él […]. Pero el problema está en que Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con el… con el… con Sevilla, con el puente. Pero obsesión es algo, por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida, digo porque eh". Allí, él, o sea, todo lo que está, toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna. Porque también está el tema de, de Marruecos, que eso sale, y aquí nadie dice nada".