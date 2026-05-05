Feijóo considera un "escándalo" que Peramato "interfiera" para no rebajar la condena a Aldama

El Partido Popular ha denunciado en un comunicado que "la Fiscalía General del Estado ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno al negarse a reducir la petición de pena a Víctor de Aldama". Alberto Núñez Feijóo ha defendido la petición de su partido, perdonado como acusación en la causa, para rebajarle la petición de condena.

"Es un escándalo que la Fiscalia General del Estado intervenga en la decisión de un fiscal Anticorrupción que ha acreditado su independencia, y no le deje actuar conforme a su propia doctrina", ha dicho el líder del PP en declaraciones en el Senado, recordando que Aldama ha ayudado a esclarecer los hechos.

La decisión de la Fiscalía rompería con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas.

Una posición que, según el PP, evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción. La aprobación de esta Autoridad, de hecho, llegó el mismo día en el que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunciaba un indulto, por parte de Moncloa, a un acusado de corrupción con la excusa de haber colaborado con la Justicia.

El Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia de Bolaños para que explique la situación actual de la comentada Autoridad Independiente de Protección al Informante, ante la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos.

En la solicitud, el PP denuncia las carencias estructurales de dicha Autoridad y exige a Bolaños un calendario concreto, los recursos previstos y los instrumentos normativos y de gestión para corregir dichas deficiencias y garantizar una protección real y homogénea de la personas informantes y un funcionamiento eficaz de la lucha contra la corrupción.

Este fin de semana, el partido de Feijóo también ha exigido la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, por la "purga" que está suponiendo su política de nombramientos dentro del Ministerio Fiscal, después de haber rechazado la continuidad de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en favor de una fiscal 800 puestos por debajo en el escalafón; o el caso de la esposa del condenado Álvaro García Ortiz, que ha sido propuesta para la plaza de Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia pese a haber concurrido con siete candidatos más y haber quedado penúltima en el escalafón.