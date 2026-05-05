Feijóo recupera a Borja Sémper como vicesecretario del PP tras superar su cáncer de páncreas

Borja Sémper regresa esta semana a la actividad política después de diez meses luchando contra un cáncer de páncreas que ha logrado superar. Y lo hace como vicesecretario de Cultura y Deporte, un cargo vacante hasta ahora que Alberto Núñez Feijóo ha reservado para él hasta su regreso. Además, el presidente del PP lo ha denominado "portavoz del cambio" en referencia al cambio en las formas y el clima que necesita España.

En un gesto muy emotivo, el presidente del PP ha leído el documento del nombramiento que tenía previsto comunicar en el Congreso Nacional del pasado mes de julio, y que no pudo hacer efectivo por la enfermedad. De esta forma le daba la bienvenida durante un desayuno informativo en el que ha elogiado su tono y talante, poniendo en valor que en el partido "no hay un pensamiento monolítico". "La diversidad y la discrepancia nos enriquecen", ha dicho.

"Estamos muy felices por tu regreso", ha dicho Feijóo para dar paso a Borja Sémper, que ha agradecido al líder de su partido su apoyo personal, y el de su familia, durante todos estos meses en los que, ha confesado, ha vivido horrorizado la situación política. "Todavía se puede degradar todo esto un poco más", ha criticado el portavoz del PP, que ha arremetido contra la degradación de la política que, ha dicho, afecta a todos.

"He tenido una tentación de retirada, hacer política no es un chollo, y he dudado si compensa. Pero la tentación duró poco y abandonar no era una opción, sobre todo, cuando se tiene la oportunidad de contribuir al cambio", ha defendido Sémper, que ha advertido de que "me rebelo contra las formas que nos imponen los extremistas", en alusión al PSOE y a Vox, a los que ha criticado precisamente por los insultos que se cruzan entre ellos, y que dirigen al PP.

"Hemos normalizado el insulto. Hace tres días el líder del tercer partido llamaba 'mierda' al presidente del Gobierno y un ministro del segundo partido decía 'qué asco me da este tío' sobre el jefe de la oposición", ha relatado, arremetiendo contra Óscar Puente y Santiago Abascal.