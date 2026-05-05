Sánchez gobernará a golpe de decreto en 2026: lanzará 131 para sortear bloqueos

Los reales decretos-ley son un mecanismo que los gobiernos utilizan de manera "extraordinaria". La teoría la dominan, como demuestra que el ministro Félix Bolaños haya asegurado no poder especificar cuántos reales decretos-ley contempla su hoja de ruta para 2026, ya que "si lo incluyera estaría planificado y por tanto no respondería a una urgente necesidad". Sin embargo, lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha batido récords en el uso de esta figura, con 168 aprobados entre junio de 2018 y enero de 2026.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el informe con las 179 iniciativas legislativas y reglamentarias que prevé impulsar a lo largo de este año: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. El objetivo es proyectar una imagen de actividad legislativa después de que el propio presidente del Gobierno defendiera la estrategia de gobernar sin el Parlamento.

Este modus operandi se mantendrá en 2026, año en el que el 75% de las iniciativas del Gobierno serán reales decretos. Esto permitirá, como ya ha ocurrido —con el ejemplo reciente de la prórroga de los alquileres el pasado mes de abril—, aprobar medidas en el Consejo de Ministros que permanezcan vigentes durante un mes hasta su convalidación en el Congreso de los Diputados, generando situaciones inéditas y cierta inseguridad jurídica.

La hoja de ruta incluye también los Presupuestos Generales del Estado para este año, pese a que el propio Gobierno es consciente de que los plazos no juegan a su favor. Aun así, en el seno del Ejecutivo, y con cierta ironía, aseguran que llegarán a tiempo, incluso, matizan, "holgados". El Gobierno sostiene que los actuales, prorrogados desde la pasada legislatura y con otra configuración del hemiciclo, "son buenos" y "funcionan", al tiempo que se escuda en la guerra de Irán y en la incertidumbre que esta puede provocar en los mercados para todavía no presentarlos.

El Plan Anual incluye además otras normas, como la ley de financiación autonómica, el Plan de Acción por la Democracia o la ley anticorrupción, entre otras. La voluntad del Gobierno parece orientarse a gobernar a golpe de decreto para sortear los bloqueos parlamentarios, una estrategia que desde el Ejecutivo se presenta como una hazaña.

"Tenemos una compleja, pero razonable estabilidad parlamentaria y por eso le digo que en ese Congreso complejo, plural, diverso, distinto que conlleva un trabajo y un esfuerzo enorme sacar adelante cualquier cosa, haber aprobado 62 leyes, 2 reformas de la Constitución es una tarea hercúlea, y lo hemos conseguido", ha defendido Bolaños.