Un corte de 17 segundos interrumpe 'Horizonte' en pleno análisis del caso Ábalos: "En Telepedro eso no ocurre"

Durante la emisión de la noche del programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, la señal se interrumpió durante unos 17 segundos en pleno desarrollo del análisis del juicio del conocido como caso mascarillas, en el que se abordaba la declaración del exministro José Luis Ábalos.

El incidente se produjo en torno a las 23:00 horas, cuando el espacio trataba las últimas novedades del procedimiento judicial. De forma repentina, la pantalla quedó en negro y los espectadores solo pudieron ver la mosca del canal —el logotipo fijo que aparece en pantalla durante la emisión— y un aviso promocional de programación futura.

Desde la cuenta oficial del programa en la red social, el equipo de Horizonte informó de lo ocurrido en tiempo real con un mensaje en el que se advertía de que "algo ha ocurrido con la emisión de Horizonte". La comunicación se produjo mientras el programa seguía sin señal en directo.

Algo ha ocurrido con la emisión de #Horizonte pic.twitter.com/IXMCZPJKHC — Horizonte (@HorizonteCuatro) May 4, 2026

La vuelta a antena del programa

Tras restablecerse la emisión, Iker Jiménez reapareció en pantalla y explicó lo sucedido con normalidad ante los espectadores. El presentador señaló que se había producido una incidencia técnica en la emisión y comentó que había recibido información desde el control de realización sobre una posible pérdida de señal.

En ese momento, Jiménez afirmó que en el programa no se utiliza pinganillo y que la comunicación con el equipo técnico es directa. También hizo referencia a la preocupación detectada en el equipo de control durante la incidencia.

Carmen Porter intervino posteriormente con comentarios en tono distendido, restando importancia al incidente mientras el programa retomaba su estructura habitual: "Nos quieren cortar", bromeó Porter. Una vez restablecida la normalidad en la emisión, Horizonte continuó con el análisis previsto sobre el desarrollo del juicio del caso mascarillas.

Los comentarios de redes

En redes sociales, varios usuarios comentaron el corte de emisión con mensajes de sorpresa y especulaciones sobre lo ocurrido. Algunos señalaron que la imagen "se quedó en negro, hizo algo raro y después volvió la emisión", interpretándolo como una posible acción intencionada: "Eso es por lo bien que lo hacéis y no le conviene", escribía un usuario.

Otro comentario iba más allá: "No me extrañaría que el Gobierno esté en esto, así no salen sus trapos sucios", apuntaba otro espectador.

En Telepedro eso no ocurre. pic.twitter.com/VnO6Ds2hgj — MOPOMGO (@riv20620) May 4, 2026

También hubo mensajes que vinculaban el incidente con el trabajo del programa: "Qué raro… no creo que sea un error ni una casualidad. Sois el mejor programa y os quieren cortar las alas. Nosotros estaremos donde estéis", decía otro usuario. Entre las reacciones también aparecieron: "En Telepedro eso no ocurre".