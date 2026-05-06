Vox impone su ley en la campaña andaluza

Las expectativas abrigadas por los ciudadanos ante unas elecciones son donde se juega el destino político de la democracia de opinión. Eso se enseñaba en los setenta del siglo pasado en las facultades de Ciencias Políticas. Pero sospecho que existen conjeturas para argumentar lo contrario, es decir, hay analistas que creen que son las preferencias de los votantes las determinantes para predecir el resultado de una elección. Los saberes blandos, como el de la politología, son así de cambiantes por no decir algo peor… Yo sigo pensando que es más importante conocer las expectativas de los votantes que sus preferencias, o sea, la pregunta que deben hacer las casas encuestadoras es "¿Quién espera que va a ganar, por ejemplo, las elecciones andaluzas?"; sin duda alguna, también es relevante la pregunta "¿Quién prefiere usted que gane?", pero esta segunda cuestión apenas nos sirve para determinar la futura agregación o suma electoral.

La discusión teórica sobre el asunto puede alargarse hasta el infinito y más allá, pero tengo la sensación de que la mayoría de los votantes de Andalucía y los ciudadanos del resto de España tienen clara la principal expectativa: "Ganará el PP". Y, sin embargo, el PP no ha logrado que los ciudadanos digan: ganará por mayoría absoluta. Ahí reside la oportunidad de Vox. Y, por eso, esta campaña electoral se presenta para este partido como una genuina reválida, un examen apasionante sobre sus formas de comunicar y de hacer pedagogía política. Suave en las formas y certero en el fondo. Tiene que ser contundente en las críticas de fondo al PP, pero tiene que hacerlo con la mano tendida para sacar a Andalucía del pozo del bipartidismo. Vox tiene que conseguir, sí, superar los destrozos cometidos por su anterior candidata.

Por lo tanto, nada es seguro sobre los resultados finales. Nadie pontifique sobre la carencia de liderazgo de Vox en la región andaluza, menos todavía diga que la aritmética electoral del espacio conservador no da para las tesis de Vox y, sobre todo, no se caiga en el dogma de que el PP ya ha hecho suyo lo principal del programa político de los de Abascal. Falso. Quienes así tratan a los andaluces, aparte de poner sus preferencias por encima de las expectativas, les están llamando seres menores de edad política. Por el contrario, los andaluces, como todos los demás españoles, saben que el cambio político, el gran cambio político, que ha llegado a España es el cuestionamiento del régimen bipartidista. Y eso no ha acabado; está en plena vigencia, para qué nombrar Extremadura, Aragón, Castilla y León, Valencia, etcétera.

Nadie dé, pues, por amortizado a Vox; al contrario, es un partido más vivo que nunca, primero, porque todos los temas relevantes de la agenda política nacional han sido puestos sobre la mesa por Vox. Además, están debatiéndose en la campaña andaluza. Y, en segundo lugar, porque Vox, en el ámbito de Andalucía, ya ha logrado algo inédito en otras batallas electorales: ha impuesto sus expectativas. No se trata de cuánto subirá o bajará este partido en la elección del 17 de mayo, sino de algo más sutil, pero que la mayoría de los españoles han asumido: el PP, seguramente, no logre la mayoría absoluta. Sí; todos hablamos sobre si ganará o no por mayoría absoluta el PP, todos dudamos de que lo consiga, todos, independientemente de nuestras preferencias, asumimos la imposición de unas expectativas que sólo favorecen a la candidatura de Vox: haber sembrado la duda sobre qué tipo de ganancia será la del PP. Vox, en efecto, tiene casi ganada de antemano la batalla electoral: ha conseguido imponer la expectativa clave de la campaña. Quizá las preferencias de Vox no han subido, pero ha logrado invertir las expectativas. Pocos apuestan, por no decir nadie, por la mayoría absoluta del PP.