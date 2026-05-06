Así dispara el Gobierno el coste del control de especies protegidas con Tragsa

En poco más de cuatro años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado ya al menos 16,5 millones de euros a contratos con Tragsa para gestionar el control de los animales y las plantas protegidas. Antes, esa misma labor la realizaban funcionarios del Estado por cerca de un millón de euros al año, es decir, cuatro veces menos.

Pero la clave no es solo el coste.

Según expertos y sectores afectados, el nuevo sistema es más caro, menos eficaz y está provocando la pérdida de negocios vinculados a la exportación de animales.

Cambio de ministerio

El comercio de especies protegidas se regula a través del convenio CITES, cuyo objetivo es evitar el tráfico ilegal de fauna y flora. En España, este control lo realizaba el SOIVRE, un cuerpo de inspectores del Estado que, según fuentes oficiales, llegó a ser un modelo de referencia internacional.

Pero todo cambia en 2022.

El Gobierno traslada estas competencias desde el Ministerio de Economía al de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera en aquel entonces. Y a partir de ahí, el sistema deja de estar en manos de funcionarios para pasar a un modelo externalizado en manos de Tragsatec, filial de Tragsa

En el BOE, el cambio incluía una cláusula clara: no debía aumentar el gasto público. Pero en la práctica, ocurre lo contrario: Entre 2022 y 2026, se han destinado al menos 16,5 millones de euros a contratos gestionados por Tragsatec, que a su vez subcontrata a múltiples empresas: desde transportistas hasta laboratorios o entidades veterinarias.

El resultado es que hemos pasado de un sistema gestionado por unos 150 funcionarios especializados, con presencia en todo el territorio nacional, capaces de gestionar permisos, inspecciones y controles de forma directa a un sistema más complejo, más lento… y más caro.