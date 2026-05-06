El Gobierno declara secretos los documentos sobre la regularización masiva para no dar información

El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado la clasificación de "secreto o reservado" a los documentos reclamados por el PP en el Congreso sobre la regularización masiva. Así consta en una respuesta remitida al grupo de Ester Muñoz, que previamente había registrado varias peticiones para acceder a los informes sobre la medida.

"Se otorgó, con carácter genérico, la clasificación de secreto o reservado a los documentos para el planteamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios" que el PP pidió al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Entre ellos, una copia de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRI o el CENIF sobre la regularización masiva.

El PP pidió además las comunicaciones o instrucciones cursadas entre Interior, la Policía y el Ministerio de Migraciones de Elma Saiz sobre la elaboración, contenido o tramitación del real decreto y las advertencias, observaciones o informes de instituciones europeas, la agencia de la UE o las autoridades de otros Estados miembros sobre los riesgos de esta medida para el espacio Schengen.

La denuncia la ha hecho pública a través de su cuenta oficial de X la diputada y portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez. Todas estas reclamaciones afectaban a los Ministerios de Interior y Migraciones, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía, la Comisaría de Extranjería y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), sobre los que el Ejecutivo se niega a facilitar los datos requeridos.

Acojonante!!

1- El Gobierno acaba de declarar SECRETO o RESERVADO todos los informes y documentación sobre la regularización masiva de inmigrantes.

2- Interior no envió ningún informe al ministerio de inclusión.

Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales… pic.twitter.com/KkEiqoyHQ7 — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) May 6, 2026

El Gobierno no sólo se escuda en el secreto oficial de los textos, sino que, en el caso del departamento dirigido por Saiz, asegura que "no le consta la existencia de dichos informes" solicitados y que la iniciativa "está en fase de tramitación", por lo que "no existe aún un texto definitivo" que poder facilitar.