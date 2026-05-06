El Gobierno miente una vez más: España no tiene obligación legal de aceptar el crucero del hantavirus

La explicación oficial del Gobierno de Pedro Sánchez para respaldar su criterio de que España debe aceptar la llegada a puerto español del barco contagiado por hantavirus se basó en dos pilares: "Por legalidad y por moralidad". Pues bien, una vez más y en una crisis sanitaria, el Gobierno vuelve a mentir: España no tiene ninguna obligación de aceptar el barco con los casos de hantavirus.
Lo cierto es que, frente a los argumentos del Gobierno, el marco jurídico europeo permite que España limite o incluso deniegue la hospitalización en Canarias o cualquier otro puerto español si existe una justificación sanitaria objetiva y proporcional. "La clave es que la UE no impone una obligación automática de aceptar un buque con un brote infeccioso; lo que exige es coordinación, evaluación de riesgos y respeto a los principios del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y del Derecho de la UE en materia de salud pública", tal y como señala la nota jurídica reclamada por el PP.
El contexto explica perfectamente esta situación. Tras la detección de un brote de hantavirus a bordo del crucero de bandera neerlandesa fondeado en Cabo Verde, se planteó el traslado de los pacientes afectados o permitir la escala del buque en las Islas Canarias.
El Gobierno de España, de hecho, ha dicho dos cosas muy distintas. La primera de forma pública y muy publicitada: que debe aceptarse la llegada del barco a España por una cuestión "legal" y otra "moral". Pero lo cierto es que los técnicos reconocen que no existe una obligación jurídica de aceptar el desembarco si se garantiza atención médica alternativa.
Y lo cierto es lo segundo. El derecho de la Unión Europea, en su Decisión 1082/2013/UE sobre amenazas transfronterizas graves para la salud establece mecanismos de coordinación, intercambio de información y evaluación de riesgos, pero no impone la obligación de admitir buques o pacientes en un Estado miembro. Es más, el Sistema de Alerta Rápida (EWRS) exige notificación y cooperación, no la aceptación de desembarcos. Y las guías del ECDC –el organismo de control de este tipo de enfermedades en la UE– y el Manual Europeo de Higiene en Buques de Pasajeros recomiendan protocolos de control, pero dejan la decisión final al Estado portuario.
Más: el Reglamento Sanitario Internacional (RSI, OMS, 2005) tampoco obliga a la aceptación del barco si hay medida alternativa. El RSI reconoce el derecho de los Estados a aplicar medidas sanitarias para proteger la salud pública, siempre que sean proporcionales, no discriminatorias y basadas en evidencia científica. El art. 28 permite denegar el desembarco si existe riesgo grave, siempre que se garantice atención médica alternativa razonable.
Por lo tanto, ni el Derecho de la UE ni el RSI imponen una obligación automática de aceptar un buque con un brote infeccioso (Decisión 1082/2013/UE; RSI art. 28).
Es más, cuenta con todo el respaldo legal la negativa a la aceptación del barco si existe evaluación epidemiológica y se pueden adoptar otras medidas. El brote de hantavirus requiere diagnóstico, aislamiento y trazabilidad; y España puede exigir que estas medidas se realicen en origen si existe capacidad suficiente, por ejemplo, en Cabo Verde, que era el lugar más cercano al barco en el momento de la polémica. El art. 43 del RSI permite adoptar medidas adicionales si están justificadas científicamente y son proporcionales.
Y, en concreto, sobre Cabo Verde, la evacuación allí de los casos sintomáticos y contactos de alto riesgo cumpliría con la exigencia del RSI de garantizar tratamiento adecuado (arts. 28.1 y 28.2).
Por último, hay que señalar que la UE exige cooperación y notificación, no la aceptación de pacientes. España ha mantenido comunicación con autoridades europeas y con la OMS, cumpliendo así sus obligaciones de cooperación (arts. 8 y 11 de la Decisión 1082/2013/UE), pero resulta llamativo que parece no haberlo hecho con el sitio concreto donde pretende que se acepte el barco: Canarias.
Y hay que añadir que la proximidad geográfica no genera ninguna obligación jurídica. El RSI no establece un deber de aceptar un buque por ser el puerto más cercano si existen alternativas médicas viables. El hecho de que Canarias sea el puerto más cercano no crea un deber de aceptar el desembarco si existen alternativas médicas viables y el riesgo no está plenamente controlado (RSI art. 28).