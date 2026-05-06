Europa exige a Sánchez frenar el cierre de Almaraz por tratarse de una decisión "política e ideológica"

El Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que reconsidere su decisión de cerrar la central nuclear de Almaraz, y ha alertado de las consecuencias negativas y el impacto económico, social y energético que tendrá esta decisión en el futuro. Lo ha hecho a través del informe oficial elaborado tras la misión europea enviada a la instalación de Extremadura y a Cabañeros, en Castilla-La Mancha, el pasado mes de febrero.

El documento pide expresamente en sus conclusiones que no se cierre la central nuclear por tratarse de una decisión que solo obedece a razones políticas e ideológicas. La presidenta de Extremadura, del PP, María Guardiola, y el vicepresidente de esta comunidad, de Vox, Óscar Fernández, han viajado expresamente a Bruselas para seguir la votación y defender la continuidad de la central de Almaraz.

Guardiola ha recordado que Almaraz da empleo a 4.000 familias de la comarca del Campo Arañuelo. "El mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro, el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos", ha declarado a los medios.

El informe recoge la necesidad de que las decisiones sobre infraestructuras energéticas estratégicas se adopten sobre la base de evaluaciones rigurosas, transparentes y técnicamente justificadas, que tengan en cuenta tanto la seguridad energética como el impacto socioeconómico y los objetivos de descarbonización.

La eurodiputada del PP, Elena Nevado, también extremeña, ha defendido que el informe constata que el cierre de la central responde a "una decisión meramente política e ideológica, sin base técnica suficiente", y asegura que "no hay una evaluación de impacto integral que valore adecuadamente sus consecuencias".

El cierre de la central implica un gran impacto económico, social y energético para la zona, ya que representa en torno al 7% de la generación eléctrica en España, además de constituir uno de los principales motores económicos de la región. Nevado ha recordado que la central es una fuente "estable y continua" de generación eléctrica, especialmente relevante para la seguridad del sistema después de lo ocurrido con el apagón de hace un año.