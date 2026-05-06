La hemeroteca retrata a Bolaños: premiaba en la Gürtel lo que ahora castiga con Aldama

El último editorial de La noche de Cuesta ha puesto el foco en lo que considera una grave injerencia política en el funcionamiento de la Justicia a raíz del caso de Víctor de Aldama. Según ha denunciado, se está trasladando un mensaje "demoledor" al sistema judicial: colaborar para esclarecer la corrupción puede ser castigado.

Cuesta ha explicado que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, consideraba que Aldama merecía una rebaja significativa de pena por su colaboración. "Ha dicho que merecía la muy cualificada", ha subrayado, en referencia a una reducción que incluso podría haber evitado su entrada en prisión.

Sin embargo, según el análisis del periodista, esa decisión fue frenada desde instancias superiores. Cuesta ha señalado directamente a la fiscal general, Teresa Peramato, a la que acusa de "obedecer a la orden" del presidente Pedro Sánchez. "Se ha obligado a mantener una pena de siete años", ha afirmado, destacando que en el documento final quedaron reflejados cambios sobre la propuesta original del fiscal del caso.

La contradicción de Félix Bolaños

A su juicio, la clave está en el mensaje que se pretende lanzar: "Demostrar que si alguien ayuda o colabora para esclarecer corrupción socialista, será castigado". Una idea que, según ha insistido, supone "la antítesis de nuestro sistema penal".

El editorial también ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al recordar declaraciones pasadas en las que defendía premiar la colaboración con la Justicia en otros casos.

"La labor de José Luis Peñas fue fundamental para poder investigar y para poder enjuiciar una trama de corrupción tan compleja, tan sofisticada, tan organizada, tan sistémica como fue la trama de corrupción Gürtel. Y también creo que el mensaje que enviamos con este Real Decreto de Indulto en el día de hoy, es un mensaje muy contundente. Quien colabora con la justicia, tiene el apoyo del Gobierno de España", señalaba entonces el ministro de Justicia.

Cuesta ha contrastado esa postura con la actual, afirmando que entonces "quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno", mientras que ahora, sostiene, ocurre lo contrario.

Un "mensaje de castigo" dentro de la Fiscalía

Además, ha cuestionado que un responsable político pueda influir en la determinación de penas: "¿Se les ocurre un rasgo más característico de una dictadura que un político decida las penas?", ha planteado durante su intervención, insistiendo en que esa actitud rompe con los principios del Estado de derecho.

En su análisis, Cuesta también ha interpretado las palabras de Bolaños como una admisión implícita de esa intervención. "Por la boca muere el pez", ha afirmado, sugiriendo que el ministro "acaba de reconocer" que se dio la orden de modificar la petición de pena.

El periodista ha ido más allá al sostener que detrás de estas decisiones existe una intención de frenar nuevas revelaciones: "¿Por qué tienen tantas ganas en cortar las vías de aportación de información a la justicia?", se ha preguntado, concluyendo que ello respondería al temor a que se destapen más casos de corrupción.

Finalmente, Cuesta ha advertido del impacto que estas actuaciones pueden tener dentro de la propia Fiscalía, asegurando que se está enviando un mensaje interno claro: "No actuéis en beneficio de la justicia, porque vais a tener problemas".