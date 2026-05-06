Luis María Pardo alerta del "peligroso antecedente" de la Fiscalía al no reducir la pena a Aldama

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha cuestionado en La noche de Cuesta que la Fiscalía Anticorrupción reconociera la colaboración de Víctor de Aldama con la Justicia sin aplicar finalmente una rebaja mayor de la pena solicitada.

"Si al final la conclusión de tu informe es que hay que aplicarle la atenuante muy cualificada, porque efectivamente ha colaborado con la Justicia", ha señalado Pardo, "¿por qué entonces no se le reduce la pena?", se ha preguntado durante la entrevista en esRadio.

Pardo ha asegurado coincidir con el análisis realizado por Carlos Cuesta y ha defendido que la actuación de la Fiscalía evidencia una "decisión política" detrás del escrito presentado ante el Tribunal Supremo. "Creo que es una contradicción", ha insistido, aludiendo al hecho de que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reconociera la colaboración de Aldama pero no terminara reflejando una rebaja mayor en las conclusiones.

"Lo importante son las conclusiones"

Durante la entrevista, el presidente de Iustitia Europa ha explicado que el momento clave del procedimiento era el trámite de conclusiones y no únicamente el contenido del informe oral del fiscal. "Lo importante son las conclusiones", ha señalado. "Porque las partes, defensas, acusación popular, etc., se basan sobre las conclusiones del fiscal, que es el principio acusatorio", ha añadido.

Pardo ha subrayado que era ahí donde "se tenían que reducir esas penas o cuando se tenían que introducir las atenuantes", y ha recordado que la acusación popular también solicitó esa rebaja durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo.

Asimismo, ha destacado la coordinación mantenida entre las distintas acusaciones populares personadas en el procedimiento. "No ha habido ningún tipo de controversia. Al contrario, ha habido una colaboración absoluta", ha afirmado, después de relatar que había mantenido conversaciones con la representación jurídica vinculada al Partido Popular para consensuar posiciones "de una manera profesional".

"Peligroso antecedente"

El abogado ha advertido además de las consecuencias que podría tener para futuros procedimientos no reconocer una atenuante cualificada a quienes colaboran con la Justicia. "Peligroso antecedente estaríamos creando", ha sostenido.

En este sentido, ha defendido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe valorar tanto las declaraciones de Aldama como su aportación al esclarecimiento de los hechos. "¿Por qué voy a colaborar si a mí no me va a favorecer de ninguna manera?", ha planteado, alertando del mensaje que podría trasladarse a otros investigados que decidan aportar información sobre presuntas tramas corruptas.

Pardo ha asegurado además que Aldama "ha intentado esclarecer lo que sucedió con esta organización criminal", recordando que, a su juicio, la trama investigada "no empezó con Aldama".

Prevén una sentencia "rápida"

Respecto a los plazos judiciales, el presidente de Iustitia Europa ha asegurado que espera una resolución relativamente próxima del Tribunal Supremo. "Yo creo que en junio", ha respondido al ser preguntado por una posible fecha para conocer la sentencia.

Además, ha defendido que el procedimiento se ha desarrollado con rapidez y ha criticado la estrategia procesal del exministro José Luis Ábalos. "La utilización del aforamiento que se ha convertido en la inmunidad para la impunidad le ha hecho que en dos años pueda estar completado casi 20 años de prisión", ha afirmado.