Moncloa intenta sacudirse la presión del caso mascarillas cargando contra el PP y acusándolo de alinearse con Aldama

El juicio de la trama Koldo en el Tribunal Supremo está causando un fuerte desgaste al Gobierno y al PSOE ante la acumulación de evidencias especialmente comprometedoras del que fuera mano derecha del presidente Pedro Sánchez. Durante estos días, en Moncloa han optado por una doble estrategia para tratar de contener la presión: desacreditar al comisionista Víctor de Aldama y poner el foco en su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular.

Tras las presiones ejercidas por el Gobierno al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de la Fiscalía General del Estado dirigida por Teresa Peramato, para evitar una rebaja de la pena a Aldama a cambio de su colaboración con la Justicia, el Ejecutivo mantiene su versión. Insiste en que la Fiscalía actúa con plena independencia y que sus decisiones responden a "criterios técnicos", no a instrucciones políticas.

En plena campaña electoral en Andalucía, y con el objetivo de desmarcarse de un caso que le afecta de lleno, el Gobierno ha intensificado su ofensiva contra la oposición, apuntando a una supuesta colaboración entre los de Alberto Núñez Feijóo y el propio Aldama. El ministro Óscar López ha ido más allá al acusar directamente al PP de respaldar a un presunto delincuente: "El PP ha hecho lo que suele hacer: apoyar a un supuesto delincuente y criticar a un fiscal. Si lo hace siempre, es el método habitual. Decía usted que le parecía que el PP había sido muy duro con la Fiscalía, el PP ha sido muy blando con Aldama".

En la misma línea, el ministro Félix Bolaños ironizó sobre esa supuesta connivencia al afirmar en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: "Gracias al PP y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos".

Pese a todo, el Gobierno insiste en que es el primero interesado en conocer la verdad, mientras desde Moncloa y Ferraz se aferran a que el procedimiento ha dejado claro que "no se trata de una trama institucionalizada", sino "circunscrita" a un grupo de personas cuya actuación ahora condenan.