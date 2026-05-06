La España odiada y el barco del hantavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a demostrar su desprecio absoluto por los ciudadanos y las autoridades regionales y locales de las Canarias a cuenta de la asombrosa peripecia del crucero MV Hondius, entre cuyo pasaje y tripulación hay personas gravemente enfermas por un hantavirus, peligroso virus procedente de las ratas. Ya han muerto tres pasajeros, el médico está gravemente enfermo y al menos otras ocho personas presentan síntomas de la afección, con una mortalidad superior al 30% de los casos. En el barco viajan alrededor de 150 personas.

La situación es desesperada. Prueba de ello es que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la misma que fracasó con estrépito durante la pandemia del coronavirus, primero dijo que el barco, de bandera holandesa, debía dirigirse a los Países Bajos y a última hora cambió de criterio y ordenó que se desviara el rumbo hacia las Canarias, concretamente a la isla de Tenerife. La OMS, sí, autoridad mundial en el agudizamiento de las catástrofes sanitarias.

De modo que las infortunadas Canarias, territorio español pretendido por Marruecos y China, se dispone a acoger un crucero con una carga vírica desconocida de la misma manera que es forzada a atender a toda la juventud del continente africano seducida por el efecto llamada de las regularizaciones sanchistas. Las islas son, junto con Ceuta y Melilla, la puerta de Europa, esa Europa en la que está todo pagado para los desheredados y que a la vez es el puerto más seguro para quienes aspiran a sobrevivir a la inhalación de partículas procedentes de los excrementos de las ratas.

A Sánchez no le ha costado ni dos segundos autorizar que Tenerife sea el puerto de atraque del barco maldito. Otra medalla en su confrontación galáctica con Trump. El gran benefactor de la Humanidad en una nueva aventura. Fernando Simón figura en el reparto. El vocero de la parca dice que "en principio" no hay que preocuparse. Ecos del "coronavirus oe, coronavirus oe, oe oe". A ver, David Broncano, ¿qué majadería se les ocurre ahora a tus guionistas?

Si el puerto más cercano a la posición del MV Hondius estuviera en Cataluña o en el País Vasco, ni de coña se le habría ocurrido a Sánchez actuar, decidir y mandar al margen de las autoridades autonómicas. Pero desde su perspectiva, las Canarias son como Valencia. O Valencia como las Canarias, que nadie de la España odiada por el Gobierno socialcomunista se sienta ofendido. Así que el galgo de Paiporta no ha dudado en ofrecer Tenerife como puerta de entrada de un crucero del que se ignora si alberga la versión actualizada de la peste bubónica. Y sin consultar a las autoridades que deben hacer frente sobre el terreno a la emergencia. Al más puro estilo Pedro Sánchez, gastando pólvora del Rey.