Puente arremete sin piedad contra Sémper tras su regreso y le tacha de 'hipócrita'

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha regresado a la primera línea política tras superar un cáncer con un mensaje claro y directo. Sémper reapareció reclamando rebajar el tono y advirtiendo de que no participará en lo que ha definido como un "circo" o un "show" en el que, a su juicio, "se ha normalizado el insulto" en la política española.

Pero sus palabras han chocado de frente con uno de los perfiles más broncos del Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, habitual de la confrontación en redes sociales, ha reaccionado con un ataque frontal que retrata el clima de creciente polarización dentro del propio Gobierno. Puente acusa al dirigente del PP de ser un "hipócrita" y de ser "peor que Tellado".

La hipocresía me ha repateado toda mi vida. La huelo a kilómetros. Por eso personajes como este nunca me la han colado. Es peor que Tellado, porque Tellado no pretende ser lo que no es. https://t.co/vrRQ41zj2j — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 6, 2026

El choque evidencia dos formas opuestas de entender la política. Mientras Sémper intenta marcar distancias con la crispación y apela a rebajar la tensión, Puente redobla la apuesta por el enfrentamiento y el señalamiento personal desde las redes sociales. Su respuesta no hace sino reforzar la imagen de una política instalada en el enfrentamiento permanente, incluso en momentos que, como el regreso de Sémper, invitaban a un tono distinto.

Es más, el mensaje del ministro llega apenas unas horas después de que el propio Puente participara en una reunión de urgencia presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a varios ministros, para abordar la llegada de un crucero con casos de hantavirus a Tenerife. Una gestión que vuelve a poner en el foco la actuación del Ejecutivo central, cuestionado por la falta de coordinación y comunicación constante con el Gobierno de Canarias en una situación de crisis.