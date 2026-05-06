Tavares tira de ironía para poner en evidencia otra lamentable gestión del Gobierno de Pedro Sánchez por el hantavirus

Hay inquietud a nivel mundial por el brote de hantavirus que se ha dado en un crucero MV Hondius, un buque de expedición polar operado por la compañía holandesa Oceanwide Expeditions.

El brote de hantavirus ha dejado al menos tres víctimas mortales y varios contagiados -incluido el médico-. El crucero partió de Argentina y realizó paradas programadas en lugares como la Antártida, las Islas Malvinas y en las islas Georgia del Sur antes de dirigirse hacia el norte. Recientemente estuvo fondeado frente a las costas de Cabo Verde, donde se le denegó el atraque por motivos de seguridad sanitaria.

Cada día que pasa aumenta la inquietud

Aunque Fernando Simón aseguraba que no pensaba que este brote supusiera problema alguno para España -lo mismo hizo al inicio de la pandemia del coronavirus-. El hantavirus es una enfermedad grave aunque la transmisión entre personas es muy rara (generalmente es por contacto con roedores). No obstante, este brote está causando preocupación entre los epidemiólogos competentes -cosa que demostró no ser el ínclito Simón- al confirmarse que se trata de la cepa 'Andes', la más peligrosa de las existentes ya que se trata de la única que provoca contagio de humano a humano.

Cabo Verde -país insular situado en el océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África, aproximadamente a 500-600 km de Senegal, pertenece a la región de la Macaronesia, al sur de las Islas Canarias. Es un archipiélago compuesto por 10 islas volcánicas y varios islotes, famoso por sus playas y clima constante- ha sido noticia estos días por el dichoso crucero que está en boca de todos por el inquietante brote de hantavirus. Un país que muchos no sabían colocar en el mapa y que ahora se ha llevado varios elogios al priorizar proteger a su población, ya que las autoridades de este país denegaron el atraque y desembarco de pasajeros del crucero.

España abre la puerta de par en par al hantavirus

Al contrario que Cabo Verde, el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez ha autorizado la recepción del buque, que tiene previsto atracar en Tenerife, para atender a los pasajeros, entre ellos 14 españoles, que serán trasladados bajo protocolos de seguridad al Hospital Gómez Ulla en Madrid.

Lo único bueno de esto es que ya sabéis donde está Cabo Verde mi tierra… https://t.co/aNDCS1xlbK — Edy Tavares (@waltertavares22) May 6, 2026

Ahora que Cabo Verde ha dejado de ser noticia, uno de sus grandes iconos a nivel mundial, el jugador del Real Madrid de baloncesto Edy Tavares, ha aprovechado para hacer sorna con un humor muy fino de la decisión de Pedro Sánchez de abrir de par en par las puertas del hantavirus mientras su país dejará de ser noticia en las próximas horas (bendita intimidad social).