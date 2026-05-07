Ni siquiera una crisis sanitaria de alcance internacional ha logrado evitar las discrepancias dentro del Gobierno de coalición. Mientras el Ejecutivo acelera la toma de decisiones ante la llegada a España del crucero afectado por un brote de hantavirus, afloran diferencias de criterio entre los Ministerios de Sanidad y Defensa sobre el carácter obligatorio de la cuarentena que deberán guardar los pasajeros españoles.

La ministra de Sanidad, Mónica García, apela al "sentido común", y sin pronunciar la palabra obligatorio ha defendido que existen "instrumentos legales suficientes" para decretar una cuarentena obligatoria. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa consideran que el aislamiento en el Hospital Gómez Ulla debe ser voluntario.

El dispositivo diseñado por el Gobierno contempla que, una vez el buque atraque en el puerto tinerfeño de Granadilla, los equipos de Sanidad Exterior evalúen el estado de salud de todos los pasajeros antes de proceder a su repatriación a sus respectivos países, "salvo que su condición médica lo impida", según explicó la titular de Sanidad. En el caso de los catorce españoles a bordo —trece pasajeros y un miembro de la tripulación procedentes de Cataluña, Madrid, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León—, serán trasladados en aviones militares hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y, posteriormente, ingresados en el Gómez Ulla para guardar cuarentena.

"Estará todo preparado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Los que quieran, los que quieran, insisto, tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en habitaciones individualizadas (...) y si no quisiesen, esa cuarentena la pasarían en casa", explicó la ministra Margarita Robles, subrayando en varias ocasiones el carácter voluntario de la cuarentena en caso de que los pasajeros no presenten la enfermedad.

Desde primera hora de la mañana y hasta las 19:00 horas están previstas varias reuniones entre los Ministerios de Sanidad, Interior, Política Territorial y Exteriores, en coordinación con el Gobierno de Canarias, las delegaciones del Gobierno y, a nivel europeo, con el Comité de Seguridad Sanitaria y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Un despliegue institucional de máximo nivel que, sin embargo, se desarrolla sin comparecencias públicas ni explicaciones oficiales.

Los encuentros servirán para coordinar los protocolos de repatriación, seguimiento y posibles medidas preventivas con el objetivo de minimizar cualquier riesgo de contagio y garantizar una respuesta conjunta entre administraciones. Pese a los mensajes de tranquilidad y transparencia lanzados por el Ejecutivo, estas reuniones no aparecen en la agenda oficial del Gobierno, un detalle que llama la atención por el nivel de coordinación institucional que requieren.

Además, se producen en pleno choque con el Gobierno canario, que denuncia "deslealtad", falta de información y ausencia de comunicación directa por parte del Estado.