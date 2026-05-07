Un Gobierno al que le aterra que se premie la colaboración con la Justicia

Un Gobierno verdaderamente comprometido con la lucha contra la corrupción y dispuesto a que la Justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga, sería el principal valedor de las rebajas de pena a todo delincuente que hubiera colaborado con la Justicia a la hora de esclarecer el delito cometido y señalar a sus compinches. No por nada, en este sentido, la reducción de penas por colaborar con la Justicia es una práctica cada vez más extendida en democracias occidentales y sistemas de corte anglosajón, donde se conoce comúnmente como plea bargaining o delación premiada, pero también en países como Alemania, Francia, Italia, Polonia o España, donde se han incorporado figuras como la "conformidad" o acuerdos de fiscalía que permiten reducir penas al admitir hechos o aportar pruebas relevantes.

Sin embargo, miren ustedes por donde, este Gobierno de Pedro Sánchez, que ninguna objeción ha puesto a las reducciones de penas o beneficios penitenciarios otorgados a multitud de etarras que en ningún momento han colaborado con la Justicia, le parece un "escándalo de primer nivel" que las acusaciones en el caso Koldo hayan solicitado una rebaja de pena al comisionista Víctor de Aldama que de forma tan decisiva ha colaborado con la Justicia. Y es que, por mucho que el socialista Patxi López tenga la desfachatez de preguntarse "en qué ha colaborado Aldama" y de presentar la solicitud de rebaja de pena de Aldama como cosa exclusiva de la acusación ejercida por el Partido Popular, nadie ha defendido mejor la legalidad y conveniencia de este atenuante ni nadie ha puesto en valor las confesiones de Aldama que el propio fiscal del caso, Alejandro Luzón, este miércoles en la ronda de conclusiones del último día de juicio a la trama Koldo en el Supremo.

Así, y a pesar de tener que obedecer la orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no premiar la colaboración con la Justicia de Aldama y mantener una petición de 7 años de cárcel, el fiscal de sala no ha podido mostrarse más favorable de la rebaja de pena solicitada por la acusación unificada al apreciar "la atenuante muy cualificada" para el comisionista. En este sentido, el fiscal jefe Anticorrupción ha desarrollado la necesidad existente en política criminal de contar con investigados que "salen del entorno criminal y lo denuncian" y ha añadido que si esta colaboración no se premia se "impondrá la ley del silencio". De hecho, Luzón ha destacado la "necesidad" de que se cuente con un coimputado para "conseguir la consecución de unos delitos que, de otra forma, difícilmente pueden ser alcanzados".

Y es que, aunque Luzón -como no podía ser de otra forma- haya dejado claro que su conformidad a que se premie la colaboración con la Justicia de Aldama no significa que tenga que dar por cierto o probado todo lo declarado por el comisionista -especialmente la implicación del propio presidente del Gobierno en la organización delictiva- es evidente que el ingreso en prisión de Aldama podría dinamitar hasta cinco causas judiciales que podrían salpicar al presidente del Gobierno. Esa y no otra es la razón por la que al Gobierno le aterra la idea de que Aldama pudiera ser beneficiado con una rebaja de pena que le evitase ingresar en prisión y mantenerse dispuesto a seguir colaborando con la Justicia. Porque aquí el escándalo mayúsculo no es que se pida un atenuante a un "arrepentido" cuya colaboración ha sido ciertamente decisiva y probada para "armar" las acusaciones contra Koldo y Ábalos, sino la bochornosa injerencia de una fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que se ha alineado tan obscena y descaradamente con el Gobierno a la hora de no premiar la colaboración con la Justicia en un caso de corrupción que afecta directamente al Gobierno. Y es que, no por recurrente, resulta menos necesario recordar las palabras de Pedro Sánchez en torno a "¿de quién depende la fiscalía? Pues ya está".

Menos mal que la decisión final la tomará el Supremo; pero lo que es un hecho es que el Gobierno no está dispuesto a que nadie colabore con la Justicia, caiga quien caiga, cuando el que puede caer es el propio Gobierno y su presidente. En este caso, mejor que impere la ley del silencio.