El Gobierno envía a Tragsa a hacer inspecciones encubiertas y las llama "visitas"

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió cambiar el modelo en el control del comercio de especies protegidas en España, no solo multiplicó por cuatro el gasto público cargándose ya de paso un modelo que funcionaba perfectamente. Además, abrió un inquietante frente legal con supuestas inspecciones realizadas por personal sin capacidad jurídica para llevarlas a cabo.

En el año 2022, las competencias del convenio Cites (el que regula el comercio de animales y plantas protegidas) migraron desde el Ministerio de Economía al de Transición Ecológica. Desde entonces, el sistema ha pasado de estar en manos de funcionarios especializados —los inspectores del Soivre— a depender en gran medida del personal externo contratado a través de Tragsa.

Y ahí está el problema.

Solo un funcionario puede inspeccionar

En España, las inspecciones oficiales, ya sean de Hacienda, Trabajo, Seguridad Social o Cites, deben ser desempeñadas por funcionarios de los cuerpos superiores de inspección, quienes tienen la presunción de veracidad y autoridad. No es una cuestión interpretativa, sino un principio básico del derecho administrativo.

Así que, cuando a un criador de cualquier especie incluida en el Cites, pongamos por ejemplo un loro, le nacían varias crías, presentaba su documentación para demostrar que los pollitos no procedían del tráfico ilegal, y el inspector del Soivre expedía un certificado para regularizar esos animales recién nacidos. Y si era necesaria una inspección in situ, se hacía.

Desde el año 2022, el personal de Tragsa se encarga de todo esto, con la salvedad de que no puede hacer inspecciones porque no tiene potestad pública. El Gobierno utiliza una fórmula que empieza a ser habitual en la Administración: Tragsa actúa como medio propio, es decir, como apoyo técnico.

En teoría, sus técnicos no deciden nada. Solo elaboran informes. Pero en la práctica, esos informes son determinantes. Aunque no tienen validez jurídica por sí mismos, se incorporan al expediente administrativo y se convierten en la base para conceder o denegar certificados Cites. En resumen: no tienen autoridad, pero sus informes pueden arruinar a los criadores.

De inspecciones a 'visitas'

Para sortear esta limitación legal, el nuevo sistema ha introducido un concepto llamativo: las llamadas 'visitas'.

No son inspecciones —al menos, formalmente—, pero en la práctica cumplen una función muy similar: acceso a instalaciones, revisión de animales y elaboración de informes técnicos que luego sirven de base para decisiones administrativas.

Como no son funcionarios ni tienen autoridad alguna, cualquier criador puede negarse a permitir la entrada de estos técnicos. Sin embargo, según denuncian los afectados, en algunos casos, ante la negativa, se ha recurrido a la presencia de la Guardia Civil, lo que eleva la presión sobre los particulares y agrava la sensación de inseguridad jurídica.

El Supremo pone límites

La situación no es nueva desde el punto de vista jurídico. El Tribunal Supremo ya dejó claro en una sentencia de 14 de septiembre de 2020 que Tragsatec no puede ejercer funciones de autoridad. Esto implica, entre otras cosas, que no puede iniciar expedientes sancionadores y tampoco puede realizar inspecciones con efectos jurídicos.

El problema, según denuncian los expertos, es que el nuevo modelo bordea constantemente ese límite. "El nivel de inseguridad jurídica es total", resumen desde el sector.