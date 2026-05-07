El Gobierno de Canarias no oculta su enfado por el trato que le está dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que reprochan falta de coordinación y lealtad institucional, nula información y una política de hechos consumados. La portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, se ha unido a las críticas y ha desvelado que Fernando Clavijo apenas recibió un WhatsApp "con la decisión ya tomada" de trasladar el barco infectado de hantavirus a Canarias.
"Yo no sé qué entiende este Gobierno por cogobernanza y lealtad institucional, ¿cómo se puede decir que se ha dado toda la información cuando todavía hoy no la tenemos y lo que se ha hecho es mandar un WhatsApp con la decisión tomada?", se ha preguntado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.
Valido ha confirmado que esta mañana ha habido una reunión entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central que apenas ha logrado el compromiso de que "en las próximas horas respondan a nuestras preguntas". "Es decir, hoy, 48 horas después, todavía no tenemos respuestas de qué criterios técnicos o científicos sustentan la decisión que se ha tomado", ha denunciado la diputada.
Tal y como han hecho sus compañeros de partido, la portavoz de CC en el Congreso se ha quejado especialmente de la nula información facilitada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de las reuniones celebradas y el intercambio de llamadas. "La noticia que conocemos es lo que genera alarma, no que el Gobierno canario diga que no tiene información", ha criticado muy enfadada, elevando incluso el tono.
"¿Esto es normal?", se ha preguntado tras denunciar que están conociendo más información por los medios y la rueda de prensa ofrecida ayer que por el intercambio de datos entre administraciones.
"Hemos oído hasta que es voluntario someterte a confinamiento, si no hay confianza y credibilidad entre los interlocutores, y las informaciones cambian, no se puede establecer un protocolo que tengamos claro", ha criticado, recordando que no tienen datos suficientes para abordar "una crisis sanitaria de este nivel".