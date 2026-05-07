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Política

El Gobierno envió un simple WhatsApp a Clavijo tras decidir el traslado del barco con hantavirus a Canarias

La diputada de CC, Cristina Valido, denuncia que a día de hoy siguen sin información suficiente.

La diputada de CC, Cristina Valido, denuncia que a día de hoy siguen sin información suficiente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS por un brote de hantavirus. | EFE

El Gobierno de Canarias no oculta su enfado por el trato que le está dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que reprochan falta de coordinación y lealtad institucional, nula información y una política de hechos consumados. La portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, se ha unido a las críticas y ha desvelado que Fernando Clavijo apenas recibió un WhatsApp "con la decisión ya tomada" de trasladar el barco infectado de hantavirus a Canarias.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

"Yo no sé qué entiende este Gobierno por cogobernanza y lealtad institucional, ¿cómo se puede decir que se ha dado toda la información cuando todavía hoy no la tenemos y lo que se ha hecho es mandar un WhatsApp con la decisión tomada?", se ha preguntado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Valido ha confirmado que esta mañana ha habido una reunión entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central que apenas ha logrado el compromiso de que "en las próximas horas respondan a nuestras preguntas". "Es decir, hoy, 48 horas después, todavía no tenemos respuestas de qué criterios técnicos o científicos sustentan la decisión que se ha tomado", ha denunciado la diputada.

Tal y como han hecho sus compañeros de partido, la portavoz de CC en el Congreso se ha quejado especialmente de la nula información facilitada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de las reuniones celebradas y el intercambio de llamadas. "La noticia que conocemos es lo que genera alarma, no que el Gobierno canario diga que no tiene información", ha criticado muy enfadada, elevando incluso el tono.

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"¿Esto es normal?", se ha preguntado tras denunciar que están conociendo más información por los medios y la rueda de prensa ofrecida ayer que por el intercambio de datos entre administraciones.

"Hemos oído hasta que es voluntario someterte a confinamiento, si no hay confianza y credibilidad entre los interlocutores, y las informaciones cambian, no se puede establecer un protocolo que tengamos claro", ha criticado, recordando que no tienen datos suficientes para abordar "una crisis sanitaria de este nivel".

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