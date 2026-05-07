El Gobierno que da toda la credibilidad a Bárcenas insiste en su estrategia de desacreditar a Aldama

El Gobierno finge no tener ninguna preocupación ante las revelaciones que en sede judicial se han hecho públicas en las últimas semanas con motivo del caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo. Para el Ejecutivo, el caso está amortizado y sostiene que no va a escalar más.

Tratan de encapsular esta amenaza judicial bajo la justificación de la falta de credibilidad, mientras que en el caso Kitchen adoptan una actitud más receptiva hacia las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, incluso utilizándolas para señalar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al apuntar que la actual cúpula ya ocupaba cargos de responsabilidad en la formación durante la etapa en la que se produjeron las presuntas irregularidades del caso Kitchen.

Víctor de Aldama se ha erigido en los últimos meses en una auténtica pesadilla para el Gobierno de Pedro Sánchez. Lejos de dar por concluida su colaboración con la Justicia, el comisionista amenaza con seguir tirando de la manta en distintas causas que cercan al Ejecutivo y al PSOE.

Aldama ya ha advertido de que todavía dispone de material sensible que podría comprometer aún más a los socialistas. Con el juicio de las mascarillas ya visto para sentencia, en Moncloa intentan aparentar calma y restar importancia a los movimientos judiciales que les afectan. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado que confía en que la resolución judicial se dicte con pleno respeto al Estado de Derecho, después de haber presionado al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón a través de la Fiscalía General del Estado para no pedir una reducción de la pena a Aldama.

"Cero preocupación y cero atención a este señor. No es el momento de que comentemos ninguna declaración ni ninguna estrategia de defensa, es el momento de dejar tranquilidad, dejar días para que trabaje y delibere el Tribunal Supremo y haga pública su sentencia", ha asegurado Bolaños, que ha añadido que "es el Supremo quien tiene que determinar si estos acusados son culpables o son inocentes y lo hará con las pruebas que se han practicado en el juicio y con los razonamientos jurídicos que entiendan".

Moncloa y Ferraz han tratado de contener el caso de José Luis Ábalos presentando a Víctor de Aldama como una figura poco fiable y mentirosa, mientras utilizaban sus declaraciones como arma política contra el Partido Popular. El empresario volverá además al primer plano judicial el próximo 14 de mayo, fecha en la que está citado a declarar ante el magistrado Ismael Moreno en el marco de la investigación sobre los contratos de PCR adjudicados por los Gobiernos de Baleares y Canarias durante las etapas de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

Precisamente, la defensa de Aldama lanzó un aviso a navegantes dirigido a ambos dirigentes socialistas, anticipando que podrían producirse nuevas revelaciones comprometedoras. Desde el Ejecutivo hacen oídos sordos a estas amenazas y mantienen que no hubo ninguna irregularidad.