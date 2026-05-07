El PP arrebata al PSOE la alcaldía de Lugo 27 años después con el apoyo de una exedil socialista

El Ayuntamiento de Lugo ha registrado este jueves un cambio de Gobierno tras prosperar la moción de censura que ha impulsado el Partido Popular y que ha permitido a su portavoz local y líder provincial, Elena Candia, recuperar la Alcaldía con el apoyo de una concejal no adscrita, antigua integrante del PSOE, María Reigosa.

La iniciativa ha salido adelante con 13 votos a favor —los del Partido Popular y el de Reigosa— frente a los votos en contra de socialistas y nacionalistas. Con este resultado, el hasta ahora alcalde, el socialista Miguel Fernández, ha perdido el bastón de mando en un pleno que ha estado marcado por la tensión política y la expectación en el exterior del consistorio.

Moción de censura

La operación política ha contado con el respaldo de la dirección del PP de Galicia, encabezada por Alfonso Rueda, y ha permitido a los populares volver a gobernar en la ciudad tras 27 años sin ocupar la Alcaldía de forma continuada.

El voto clave ha sido el de María Reigosa, concejal que abandonó el PSOE y que actualmente figura como no adscrita, cuya incorporación a la mayoría ha permitido desbloquear la votación y sumar los apoyos necesarios para la investidura de Candia.

Tensión en el pleno

La sesión plenaria se ha celebrado en un contexto de una intensa presencia de público en el exterior del Ayuntamiento, donde cientos de personas se han concentrado desde primera hora de la mañana en señal de protesta contra la moción. Los nacionalistas, aliados con los socialistas, se han agolpado desde antes de las 11:00 horas en el exterior. Desde entonces, no han dejado de lanzar gritos en contra de la moción y de atacar directamente a la líder del PP de Lugo y nueva alcaldesa de la ciudad y a la concejal exsocialista.

En el interior, el aforo ha quedado completo antes del inicio del debate debido a la presencia de medios de comunicación, cargos políticos y personal de los distintos grupos municipales, lo que ha llevado a impedir el acceso de público general por motivos de seguridad. El portavoz del BNG, Rubén Arroxo ha atacado a Reigosa: "No hay nada peor que una persona que traiciona o mercadea con quien traiciona su palabra". Arroxo ha criticado el acuerdo entre populares y la concejal no adscrita, mientras que la portavoz socialista, Ana González Abelleira, ha acusado a ambos de actuar "en la oscuridad de los despachos".

En su intervención, Elena Candia ha defendido la necesidad de un cambio en el Gobierno Municipal, argumentando la existencia de "proyectos estratégicos sin desarrollar" y criticando la gestión económica del PSOE.