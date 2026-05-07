Montero promete "quedarse" en Andalucía aunque pierda, sin que haya soltado su escaño en el Congreso

La exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, ha querido lanzar un mensaje de compromiso con su tierra en plena precampaña electoral. Promete "quedarse" en la comunidad incluso si no logra la victoria en las urnas, un gesto con el que busca reforzar su perfil territorial y contrarrestar las críticas sobre su fuerte vinculación con la política nacional y el Gobierno central. "Dijeron que no iba a ser candidata y aquí estoy. Dicen que me iré de Andalucía y me quedaré", subrayó Montero al ser preguntada por su futuro político tras los comicios del próximo 17 de mayo.

Con las encuestas apuntando a un suelo histórico del PSOE en la comunidad, la hemeroteca amenaza con jugar en contra de la que fuera número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Montero, que llegó a definirse como la "mujer más poderosa de la democracia", ha reprochado a sus adversarios que hablen de su posible vuelta a Madrid si pierde, al considerar que con ello tratan de "quitar valor" a su decisión de dar el salto a la política andaluza.

La dirigente socialista sostiene además que PP y Vox intentan "deshumanizarla" como parte de su estrategia electoral, en una campaña en la que ella misma ha situado la sanidad pública como uno de los ejes centrales de su discurso, un ámbito en el que ya fue consejera y cuya gestión estuvo entonces marcada por las críticas por el aumento de las listas de espera y los recortes presupuestarios durante su mandato.

Montero pide confianza a su militancia y asegura que, gane o pierda, mantendrá su proyecto en Andalucía, donde aspira a liderar la oposición si los resultados no le son favorables. Todo ello mientras conserva su escaño en el Congreso de los Diputados, lo que le permitiría mantener abierta la vía de regreso a la política nacional tras las elecciones.

La candidata no ha renunciado a su acta parlamentaria, una decisión que le garantiza continuar en la Cámara Baja y que, en caso de un revés electoral, le ofrece margen para reorientar su futuro político. Ella misma lo justifica en términos administrativos, al recordar que su condición de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud le obliga a mantener un cargo institucional para conservar la reserva de su plaza en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.