Sánchez y Simón son la causa del miedo al hantavirus

Cuando empezaron a salir noticias sobre el hantavirus, no estaba demasiado preocupado. Por una razón, una regla de la epidemiología tan sencilla que parece hecha para que hasta tipos tan tontos como yo la entendamos: cuanto mayor la mortalidad, menor el contagio. Virus como el ébola no se extienden demasiado porque son muy mortíferos y no da tiempo a que se transmitan antes de que la persona enferme y quede incapacitada para moverse y contagiar a quienes se encuentre por la calle. En cambio, los virus de la gripe y el resfriado son suficientemente benévolos como para que sigamos haciendo una vida normal, incluyendo el contacto social, mientras los sufrimos. El covid-19 era al principio un poco más letal, pero se ha ido moderando con el tiempo. Es normal. Las cepas más benignas son las que al final acaban imponiéndose porque contagian más.

El problema es que entonces vi en la tele –o más bien en un vídeo de internet, ya me entienden ustedes– a un señor llamado Fernando Simón quitándole importancia al asunto. Y claro, yo esa película ya la he visto. Y los demás españoles también. Y si el tipo que dijo del covid-19 que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" dice ahora que no cree "que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto", lo prudente parece encerrarse en casa con latas de fabada y atún y, por supuesto, papel higiénico. Toneladas de papel higiénico.

Esa es la razón por la que cualquier político al que le importaran lo más mínimo los españoles habría cesado a Simón hace ya años. Pero claro, cuando lo único que te importa eres tú, no vas a admitir jamás, aunque sea indirectamente, que tu gestión de la pandemia fue de una negligencia criminal, que miles de personas estarían vivas de no ser por el empeño de minimizar el desastre y poder celebrar así la maldita manifestación del 8-m. Y Fernando Simón fue la excusa tecnocrática que pusieron delante de nuestras pantallas para justificar cada una de las decisiones que tomaron.

Pedro Sánchez y Fernando Simón son los principales culpables de que la variante Andes del hantavirus nos tenga en un sinvivir. De que no sólo los periodistas estemos publicando sin parar noticias sobre el virus, el barco y los contagiados, sino también de que usted las esté leyendo y hasta de la resistencia numantina de Fernando Clavijo a que el crucero atraque en Canarias. Si estuviéramos ante un Gobierno con una mínima competencia técnica que no nos hubiera mentido sin parar durante la mayor crisis sanitaria de nuestras vidas, mantendríamos cierta confianza en que las instituciones nos protegerían. Pero no. Tenemos el Gobierno del covid-19. El Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Simón. Toda precaución es poca.