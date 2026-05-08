Diez mil millones de razones para echarlos

Acabo de presentar una denuncia ante la Fiscalía Europea contra María Jesús Montero por el presunto desvío de más de 10.800 millones de euros de fondos europeos. No lo he hecho como una batalla ideológica o retórica más en el lodazal nacional, sino porque hechos conocidos apuntan a algo extraordinariamente grave: el Gobierno habría utilizado dinero del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), concebido para modernizar España, con el objetivo de tapar el agujero que su irresponsabilidad ha provocado en las cuentas públicas.

El primer aviso lo dio el propio Tribunal de Cuentas. En su fiscalización de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, advirtió expresamente de la utilización de 2.389 millones vinculados al MRR para financiar gasto relacionado con pensiones.

No obstante, el dislate va mucho más allá. Nuevas informaciones apuntan a que durante el ejercicio del 2025 el Gobierno habría desviado hasta 8.500 millones de fondos europeos destinados a inversiones estratégicas para cubrir pensiones contributivas, Ingreso Mínimo Vital, transferencias corrientes y otras necesidades ordinarias del Estado.

Lo cierto es que los fondos Next Generation no fueron concebidos como una tarjeta de crédito gigante para que Pedro Sánchez la usara a su antojo con el fin de financiar su irresponsabilidad contable. Europa aceptó mutualizar deuda por primera vez en su historia porque se prometió que ese dinero serviría para transformar las economías europeas tras la pandemia. Para impulsar la productividad, las infraestructuras, la innovación, la digitalización y la modernización de nuestros modelos productivos.

Y la pregunta verdaderamente importante es: ¿qué dejó de hacerse en España como consecuencia de que esos fondos acabaran destinándose a tapar agujeros?

Quizás parte de esos recursos podrían haberse utilizado para modernizar nuestra red eléctrica y evitar el ridículo internacional del gran apagón que paralizó el país. Quizás podrían haberse destinado para actualizar las infraestructuras ferroviarias y evitar así el descarrilamiento que le costó la vida a 46 conciudadanos. Quizás podrían haberse invertido en incrementar la oferta de vivienda y aliviar la crisis habitacional que está expulsando a toda una generación del acceso a un hogar. El coste de oportunidad al que nos han sometido es inconmensurable.

Y lo peor no es eso, sino el abismo fiscal hacia el que nos han empujado. Si se demuestra que, efectivamente, desviaron fondos europeos para pagar gasto corriente ordinario, Bruselas podría exigir la devolución de ese dinero. Un agujero de ese calibre obligaría a realizar un abrupto ajuste al gobierno que le tocara gestionarlo, con recortes en partidas sensibles, subidas de impuestos o ambas cosas a la vez. Igual es que contaban con que el desastre le explotaría al siguiente.

Nos dijeron que la economía iba como un cohete mientras utilizaban fondos extraordinarios para sostener gasto ordinario. Nos hablaron de que estaban modernizando el país mientras abandonaban la red eléctrica, los trenes y la vivienda. Y ahora descubrimos que buena parte de esa supuesta prosperidad se sostenía sobre reasignaciones opacas, maquillaje presupuestario y dinero europeo concebido para levantar el país. Porque no han desviado solo dinero: han desviado el futuro de España para seguir un día más en el poder.