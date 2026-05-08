Fulgencio Gil Jódar, alcalde de Lorca, denuncia: "Llevamos cinco años sin tren, somos una isla"

"Lorca tiene de todo: playas vírgenes y 33.000 años de historia"

El alcalde de Lorca ha presumido en Es la Mañana de Federico de esRadio de la riqueza turística de su municipio, el segundo más grande de España con 1.700 kilómetros cuadrados. "Los primeros asentamientos registrados en Lorca son de hace 33.000 años", ha recordado. Sobre la costa, ha destacado "nueve kilómetros y medio de playas absolutamente vírgenes", como Punta de Calnegre, "un poblado de pescadores con más de 200 años de historia" donde "solo hay tres chiringuitos que si te descuidas el mar te moja los pies comiendo".

Semana Santa: "La única del mundo con 2.000 figurantes y 450 caballos"

El regidor ha calificado la Semana Santa de Lorca como "única en el mundo": "En ninguna otra participan casi 2.000 figurantes y 450 caballos". Sobre la tradicional división entre blancos y azules, ha confesado: "Yo soy blanco". Ha explicado que "aquí o se nace blanco o se nace azul" y que cambiar de cofradía "es impensable": "Eso se llama ser un casaca, lo peor que se puede ser".

El AVE: "Llevamos cinco años sin conexión ferroviaria, somos una isla"

El alcalde ha denunciado que Lorca lleva "casi cinco años sin conexión ferroviaria con el resto de España". "Somos una isla", ha lamentado, afectando gravemente al sector agroalimentario, "el más importante" de la economía local, con el que "con muy poca agua somos la despensa de Europa".

Deuda y reconstrucción: de 105 millones a 30

Ha presumido de gestión económica: "Hemos obrado un milagro. Cuando llegó mi antecesor, la deuda era de 105 millones. Ahora apenas llega a los 30". También ha destacado la recuperación de la plaza de toros, comprada siendo alcalde y convertida en espacio multiusos para conciertos, eventos e incluso bodas.