Un juez anula la multa de Memoria Democrática a Falange por homenajear a Primo de Rivera

La Justicia ha anulado la sanción de 10.001 euros que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática impuso a Falange Española por los actos de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, celebrados en Madrid los días 19 y 20 de noviembre de 2022, un mes después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. El juzgado estima el recurso que ha presentado Falange y cuestiona que la Administración pudiera sancionar una manifestación que había sido previamente comunicada y no estaba prohibida.

La resolución judicial analiza el expediente que abrió la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tras la manifestación que se realizó en Madrid la noche del 19 de noviembre y el homenaje a Primo de Rivera el día siguiente en las inmediaciones del Valle de los Caídos, según ha adelantado La Razón.

La Administración consideró que durante ambos actos se produjeron cánticos, mensajes y exhibición de simbología que suponían una exaltación de Primo de Rivera y de elementos vinculados al franquismo. Además, sostuvo que distintas asociaciones y particulares manifestaron haberse sentido ofendidos o humillados por la celebración y difusión de esos actos.

Contra el derecho de reunión

El procedimiento concluyó con una sanción por una infracción tipificada en el artículo 62.1.e) de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. La resolución administrativa calificó los hechos como una infracción muy grave e impuso a Falange Española una multa de 10.001 euros.

Falange recurrió la sanción después de que la Administración desestimara por silencio administrativo el recurso de reposición presentado en julio de 2023. En su recurso contencioso-administrativo, el partido sostuvo que la conducta sancionada no encajaba en el tipo previsto por la ley. Según alegó, la convocatoria utilizó únicamente simbología propia y legal del partido, un uso que ya había sido avalado en anteriores declaraciones de la Junta Electoral Central y de la Junta Electoral Provincial de Palencia.

La formación también defendió que el acto consistió en un homenaje al fundador de un partido legalmente constituido y negó que durante las concentraciones se produjera exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

La sentencia se centra en el hecho de que la manifestación se comunicó conforme a la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión y no fue prohibida por la autoridad

El juez sostiene que sancionar posteriormente la difusión de la convocatoria o los contenidos expresados durante la manifestación puede afectar "al núcleo esencial del derecho de reunión y a su dimensión expresiva".

"Efecto disuasorio"

La resolución señala que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en este caso se produjo mientras la norma se encontraba pendiente de control de constitucionalidad y recuerda que "carece de rango orgánico".

El fallo advierte además de que una actuación sancionadora posterior puede generar un "efecto disuasorio" sobre el ejercicio del derecho de reunión. La sentencia subraya, al mismo tiempo, que la manifestación fue "comunicada y no prohibida por la autoridad gubernativa" y añade que, por tanto, se trataba de una reunión "lícita". El juzgado también considera llamativo que la Administración no exigiera previamente la retirada de los elementos que después utilizó como base para imponer la sanción. En este sentido, la sentencia indica que los elementos no cuestionados antes del acto "difícilmente pueden ser calificados después como infracción muy grave del convocante".

El fallo insiste en que la actuación sancionadora posterior debe examinarse "con especial cautela para evitar una restricción indirecta de un derecho ejercido conforme a la ley".

La resolución recalca además que la convocatoria había sido "reconocida como legítima por la propia Administración", ya que fue comunicada conforme a la Ley Orgánica 9/1983 y no fue objeto de prohibición ni de modificación. El juez añade que, tras examinar la convocatoria, la autoridad competente concluyó que "no alcanzaba el umbral de prohibición" y decidió no adoptar ninguna medida restrictiva.