Ábalos y Koldo, vistos para sentencia: llega el turno de Torres y Armengol

El abogado José Antonio Choclán, que representa los intereses de Víctor de Aldama, ha puesto en jaque la estabilidad del Gobierno al sugerir que la investigación sobre la trama de las mascarillas entrará en una fase mucho más agresiva. En una reciente intervención analizada en El Programa de Cuesta, se ha destacado cómo la defensa de Aldama señala directamente a figuras de la máxima relevancia institucional, como el actual ministro de Memoria Democrática Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El letrado advirtió que lo que se conoce hasta ahora es solo el principio y que "la fiesta no se ha terminado", lo que provocó una reacción de visible preocupación en el exministro José Luis Ábalos.

La situación de Ángel Víctor Torres es especialmente delicada. Según los informes de la UCO, su nombre aparece en más de 200 ocasiones en relación con la gestión de las mascarillas en Canarias durante su etapa como presidente regional. A pesar de que Torres ha negado conocer a los empresarios implicados o haber mantenido reuniones con ellos, las evidencias apuntan a una relación de absoluta sumisión ante las exigencias de Koldo García. En el programa se subrayó que "Koldo ordena y Torres obedece", lo que sitúa al ministro en una posición muy difícil de justificar ante la Audiencia Nacional. Esta dinámica de favores incluía, presuntamente, el acceso a reuniones de alto nivel en el Ministerio de Fomento y otros organismos gubernamentales.

Por otro lado, el caso de Francina Armengol revela una estrategia diferente pero igualmente comprometedora. Se describe a la actual presidenta del Congreso de los Diputados como alguien "más espabilada" que Torres, al interponer a subalternos para evitar que su nombre figurara directamente en las gestiones más polémicas. No obstante, los registros de comunicaciones han echado por tierra esta defensa. Existen al menos 65 mensajes entre Armengol y Koldo García que muestran una cercanía alarmante. En estos textos, Koldo se dirigía a Armengol con expresiones como "vale cariño", y le mantenía informada de las gestiones políticas.

Los colaboradores del programa inciden en el hecho de que tanto Torres como Armengol, a pesar de haber cosechado resultados negativos en las elecciones autonómicas, fueron rescatados y elevados a puestos de máxima responsabilidad por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este patrón de comportamiento sugiere que el ejecutivo premió la lealtad y el silencio de estos dirigentes en un momento en que la trama ya estaba siendo investigada. La sospecha de que existe una "causa especial" centrada en la financiación irregular del PSOE sobrevuela todo el proceso judicial. Se habla de dinero moviéndose en diversas cuentas y de una estructura criminal que utilizaba la emergencia sanitaria para lucrarse y fortalecer la caja del partido.