El Tribunal Constitucional ha destinado 14.822,5 euros a regalos institucionales y ha adjudicado además un contrato menor para instalar un desfibrilador en el coche oficial de su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Los contratos, publicados en los anuncios de adjudicación del órgano, incluyen la compra de corbatas, pañuelos de seda y cajitas tipo joyero con el logotipo del Tribunal.

El gasto en regalos institucionales se divide en tres contratos diferentes, según ha adelantado El Debate. Y es que el Tribunal Constitucional adquirió 100 corbatas de seda por 4.477 euros, impuestos incluidos. Para este suministro se solicitaron ofertas a Lider Futura Gifts, Arenile (Lester) y Erfolg Servicios Empresariales. Finalmente, la adjudicación recayó en Arenile (Lester).

El órgano también aprobó la compra de 200 cajitas tipo joyero por 7.247,90 euros. En este caso, se pidió presupuesto a Random Marketing, Reca2 Global Business España y Regalo Original Global. La adjudicación se concedió a Random Marketing al ser la única empresa que presentó oferta y cumplía los requisitos exigidos.

Pañuelos de seda

El tercer contrato relacionado con regalos institucionales corresponde a la adquisición de 50 pañuelos de seda por un importe de 3.097,60 euros. Para esta compra se solicitaron presupuestos a Arenile (Lester), Regalo Original Global y Tie Solution. La adjudicación volvió a recaer en Arenile.

Todos los productos incorporan el logotipo del Tribunal Constitucional y fueron tramitados mediante la fórmula de contrato menor. Esta modalidad, contemplada en la legislación de contratación pública.

Además de los regalos institucionales, el Tribunal Constitucional formalizó otro contrato menor para instalar un desfibrilador en el vehículo oficial que utiliza su presidente, Cándido Conde-Pumpido. La adjudicación se realizó "por petición de la Comisaría" del Tribunal.

Adjudicaciones directas

El desfibrilador, aparato utilizado para aplicar descargas eléctricas y restablecer el ritmo cardíaco, fue adjudicado por 1.172,49 euros, impuestos incluidos. El Tribunal Constitucional solicitó ofertas a Anek S-3, Caryosa Higienic Solutions y Vicente Benlloch Pérez. Finalmente, el contrato se concedió a esta última empresa.

Los cuatro contratos relacionados con regalos institucionales y el desfibrilador se tramitaron como contratos menores. Este procedimiento permite a las administraciones públicas realizar adjudicaciones directas sin necesidad de convocar concursos abiertos, siempre que se respeten los límites económicos fijados por la ley.

Pumpido, el hombre que sale siempre al rescate ante los varapalos judiciales que sufre Gobierno de Pedro Sánchez, consiguió que un órgano que debe garantizar la supremacía de la Constitución se plegara a las exigencias de los que atentaron contra ella. La subversión de la autoridad de este órgano padece una herida difícilmente reparable al haber sancionado una amnistía que lamina el espíritu del propio Tribunal.