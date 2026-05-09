El Senado valora regalar al Papa una joya manuscrita de la Edad Media durante su visita a España

España se prepara para recibir al papa León XIV el próximo mes de junio. Su Santidad llegará el día 6 y recorrerá 2.500 kilómetros en apenas seis días, hasta el día 12. Entre los actos previstos, una intervención en las Cortes, donde el presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, estudia entregarle en privado un Códice de Liébana, según ha podido saber Libertad Digital.

Se trata de una obra manuscrita que data de entre los siglos X al XIII, con un gran valor histórico y muy bella, tanro por su contenido escrito como por las ilustraciones a mano que recoge en su interior, fruto del trabajo de los monjes copistas del norte de la Península que se encargaron de transcribir la obra de Beato de Liébana, Comentarios al Apocalipsis.

Códice de Liébana, la obra que el Senado regalará al Papa Leon XIV

No se conserva el original, pero han llegado hasta nuestros días 35 copias manuscritas llamadas códices o beatos, por el nombre del autor. Segun explica en su web la Biblioteca Nacional, dos de ellos se conservan en este edificio de Madrid, "siendo el códice Vitr/14/2, encargado en 1047 por el rey Fernando I y doña Sancha, y realizado quizás, por Facundo, en San Isidoro de León, uno de los más bellos ejemplares".

La historia se remonta al año 776, cuando un monje llamado Beato, escribió la obra titulada Comentarios al Apocalipsis que tuvo un extraordinario éxito durante cinco siglos. Obsesionado como sus contemporáneos por la inminente llegada del fin del mundo, que se calculó en el año 800 (838 en la era española), compuso la obra para edificación de sus monjes.

Transcurrida esa fecha, se hicieron copias del manuscrito, que son las que conservamos en la actualidad, una de las cuales pasará a manos del Papa como regalo de las Cortes al Papa. El Congreso también estudia hacerle un presente. Desde el entorno de Francina Armengol trasladan a este periódico que "están en conversaciones con la Santa Sede y, si deciden aceptar un presente, se les hará un regalo de alto rango".