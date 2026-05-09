Feijóo pide la dimisión de Marlaska tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva: "¿Cuánta gente tiene que morir?"

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este sábado de "cruel e injusta" la muerte de dos guardias civiles que fallecieron el viernes en aguas de Huelva durante una persecución a una narcolancha. El líder del Partido Popular ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas y a los compañeros del cuerpo en un acto celebrado en Ceuta con motivo del Día de Europa.

El suceso se produjo cuando dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil colisionaron mientras participaban en una operación contra el narcotráfico a unas 80 millas de la costa onubense, según fuentes del Instituto Armado. En el incidente fallecieron dos agentes y otros dos resultaron heridos, uno de ellos en estado grave.

Durante su intervención en la Plaza de África de Ceuta, Feijóo ha comenzado trasladando sus condolencias. "Acompañamos el dolor de las dos familias que han perdido a sus seres queridos en Huelva, a las familias de los dos agentes heridos y a todo el cuerpo de la Guardia Civil", ha señalado.

El acto ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de los agentes fallecidos, en presencia de varios eurodiputados. El líder del PP ha subrayado que el cuerpo de seguridad "vuelve a pasar por lo mismo que hace dos años ocurrió en Barbate".

Críticas a la gestión y reclamación de medios

Feijóo ha insistido en que la situación que enfrentan las fuerzas de seguridad "no puede ser ignorada". En su discurso ha defendido que los "150.000 guardias civiles y policías nacionales merecen respeto" y ha advertido de que el crimen organizado "ha evolucionado más rápido que los recursos" disponibles para combatirlo.

El líder del PP ha criticado además la gestión del Ministerio del Interior, al señalar que el suceso se produjo "horas después de que el ministro estuviese presumiendo" de la situación del departamento. Ha aludido a lo que considera una "falta de medios" y a la necesidad de reforzar la capacidad operativa de los agentes.

"Es increíble que haya que preguntarse cuánta gente tiene que morir en acto de servicio para que el Gobierno se tome en serio su protección", ha afirmado Feijóo.

El dirigente popular también ha hecho referencia al aumento de la actividad del narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar y el litoral andaluz, donde las fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones de forma habitual. Según ha señalado, se trata de un entorno en el que las organizaciones criminales cuentan con "medios cada vez más avanzados".

Feijóo ha solicitado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el trágico suceso, y ha afirmado que "su incompetencia pide a gritos su retirada desde hace mucho tiempo".