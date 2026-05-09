Azvi ya ha sido identificada como una de las empresas vinculadas a la trama de obras públicas que salpica al PSOE y que investiga la UCO. Azvi, además, contrató al propio Koldo García Izaguirre entre 2023 y 2024 –cesó su relación tras la detención de Koldo en febrero de 2024– como asesor en materia ferroviaria y para conseguir obras en Hispanoamérica. Y Azvi figura en la adjudicación de la obra pública del tramo del accidente de Adamuz, en Córdoba. Pues bien, el nombre de esta empresa vuelve a salir. Ahora en un audio entregado por Víctor de Aldama a la Justicia que fue grabado en abril de 2019. Y allí se puede escuchar a Koldo quejarse por el hecho de que se le dieran obras a Azvi.

El fragmento en el que se habla de esta empresa es el siguiente. José Luis Ábalos y Koldo charlan sobre las obras concedidas y los repartos de dinero que les corresponden por ello. Y en un momento dado Koldo afirma: "Sí, pero de eso no se ha dicho nada. ¿Cuál es el problema de qué ha pasado en carreteras? En carreteras ha habido, eh, cuatro obras, todas de 70 ¿vale? Y hay una que se abre ahora de carreteras, que es la de Logroño ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estas cuatro ¿vale?, se han dado a empresas desconocidas, una es Azvi de Andalucía, otra es de no sé qué, no sé de cuantos. ¿Qué es lo que pasado? Que las empresas grandes ¿vale?, han hecho el presupuesto como les ha salido de los cojones, han quedado primeras en puntuación, pero luego han caído en baja temeraria".

Para Koldo, la aparición de Azvi era un problema porque había provocado aparentes quejas de las grandes constructoras. Es más, para Koldo, se trataba de una adjudicación a una "desconocida".

La conversación sigue ante un Ábalos interesado:

"Ábalos: Uh… Koldo: Y les han jodido. Para que tú tengas conocimiento de esto. Y yo te recuerdo, que estas cuatro ¿vale?, tres eran de Acciona ¿vale?

Ábalos: Del de Navarra.

Koldo: Eso es... entonces...

Ábalos: (Interrumpe) ¿El de Navarra, qué?"

Y Koldo se extiende en la respuesta: "Santi tío, digo, se lo he tenido que recordar yo, digo no, si son 210. Ah, ¿seguro? Digo sí, sí, no, segurísimo. Digo, ¿qué estás haciendo? Digo, oye que no podemos andar así. Digo, que esto, eh, no es un juego. Pero es que, ahora yo te voy a comentar otra cosa. Digo, eh, con el tema de todos estos, de las pequeñas y demás, te voy a comentar otra cosa, que es el tema de Avintia (fonético) y NSR (fonético), no se han llevado nada, de ninguna de las dos. Y por parte de Gonzalo, tiene un crimen, está haciendo las cosas como, como tienes que hacerlas, bien, es decir, está ahí ¿vale? Es el único que no ha cogido nada, y es el único que dice que tiene que resolver todo el tema contigo, y se está portando, porque Gonzalo lo está haciendo bien".

La apariencia es de una pelea por las obras presuntamente amañadas y los que las impulsan o representan a las empresas. Y Koldo y Ábalos parecen sorprenderse de que Cerdán metiese a algunas que entorpecían los pactos con las grandes constructoras.

Libertad Digital ya ha publicado otra conversación de Koldo captada por la UCO en la que el asesor estrella de José Luis Ábalos mencionaba esta empresa. Y también las notas internas del móvil de Koldo donde, bajo el título "Me vas a dar dos obras de conservación con Juan Agustín" figura un listado de obras y empresas y allí aparece la siguiente mención: "Azvi con LIC". LIC es otra de las empresas sobre las que ha puesto la lupa la UCO. Su nombre completo es Levantina, Ingeniería y Construcción y es la famosa compañía de José Ruz cuyas conversaciones aparecen en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

En una de esas conversaciones, Koldo aseguraba que "a mí me han prometido ganar cuatro mil pavos, y si no, José, seguro que buscará un sitio para mí, para, para que me den dos mil euros más durante cinco años más".

Y, acto seguido, afirmaba: "Yo reconozco que aquí han pasado cuarenta y siete empresas, a todas las he ayudado, ¿vale? […] Yo sé que de Félix habla… (ininteligible) yo sé que Félix habla con (ininteligible) de Félix habla con…con Azvi y en eso (ininteligible), Morales con (ininteligible), yo he aprendido con la situación que tengo con la caña… lo que no puedes hacer (ininteligible) dinero oculto porque se caga, porque es un acojonado".

Y la UCO ha detectado notas internas en el móvil de Koldo en el mismo sentido. La UCO lo describe así: "Días más tarde tuvo lugar otra conversación en la que José Ruz le volvió a recordar a Koldo que hablase con "la jefa" para agilizar la reclamación de Elche o que al menos le indicase con quién debía hablar él. Con respecto a esta obra radicada en Elche y su posible identificación, a través de fuentes abiertas se ha tenido conocimiento de que la UTE LIC-Construcciones Vilor fue la encargada de la construcción de la estación de AVE en Elche, cuya puesta en servicio data de febrero de 2021, desconociéndose por el momento la naturaleza o el objeto de la reclamación asociada a la misma".

Y hay más: "Llegado este punto, cabe recordar que el 12 de julio de 2021 fue cesado en su cargo Ábalos, abandonando Koldo también su puesto de asesor. No obstante, como se podrá observar a continuación, y como se ha venido plasmando a lo largo de la investigación, la relación de Koldo con miembros del Mitma no se vio interrumpida, haciendo uso de esta para seguir velando por los intereses de LIC, entre otros".

Y, a este respecto, "la investigación ha puesto de manifiesto que Koldo habría intercedido ante algunas de las personas encargadas de la toma de decisiones de diversos estamentos dependientes del Ministerio de Transportes para presuntamente lograr favorecer a determinadas empresas", añade la UCO.

Es en ese momento cuando la UCO señala que, "de hecho, en su teléfono móvil se han localizado anotaciones en las que se apuntan indicaciones para la adjudicación de obras públicas". Y explica la UCO: "Es importante destacar que existe la posibilidad de crear notas compartidas entre varios usuarios, reflejándose en todos los dispositivos habilitados las ediciones que se realicen sobre la misma. Así, esta modalidad permite intercambiar mensajes sin que quede registro de la conversación, por cuanto el contenido de la nota puede ser borrado o editado en cualquier momento".

Y la nota "creada el 25 de mayo de 2022 aparenta ser una suerte de diálogo entre Koldo y Javier Herrero, en la cual nombraron tanto a LIC, como a diversas empresas dedicadas a la construcción (MAB, Maygar, Aldesa, Azvi, Copasa), asociándolas a posibles obras dependientes de la Dirección General de Carreteras", concluye la UCO.