Sánchez, muerto políticamente tras el juicio a la trama mascarillas

En el Programa de Cuesta, de Libertad Digital, Carlos Cuesta, Raúl Vilas y Carmelo Jordá analizan las últimas revelaciones del caso Koldo y la implicación de la cúpula del Gobierno socialista en la trama de las mascarillas. El debate se centra en el testimonio del teniente coronel Balas, quien ha aportado detalles sobre el acceso de los implicados a las más altas instancias del poder, llegando incluso a mencionar al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como conocedor de ciertos movimientos a través de pantallazos compartidos entre Koldo García y José Luis Ábalos.

Los colaboradores de Libertad Digital consideran que, aunque el juicio está visto para sentencia y es probable que tanto Ábalos como Koldo resulten condenados, el gran interrogante sigue siendo la figura de Pedro Sánchez. Cuesta el alegato del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien afirmó que no ha quedado demostrado penalmente que Sánchez fuera el número uno de la organización criminal. La conclusión de Luzón es engañosa, ya que no se ha realizado una investigación exhaustiva sobre los dispositivos electrónicos del presidente.

La conversación destaca que, si bien judicialmente se intenta desvincular a Sánchez de la trama de las mascarillas, políticamente su responsabilidad es indiscutible. Carmelo Jordá subraya que "el presidente nombró y mantuvo a Ábalos en su cargo cuando ya existían indicios de corrupción", convirtiéndose en el nexo de unión político entre todos los cabecillas de la red, incluido el comisionista Víctor Aldama. Para los tertulianos, lo que se ha juzgado es una pieza delimitada, pero haría falta una macrocausa que uniese todas las ramificaciones de la corrupción sanchista.