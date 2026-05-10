Aldama acudirá a la cita en la Audiencia del 14 de mayo dispuesto a aportar información contra Armengol y Torres

El abogado defensor de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, lanzó una advertencia rotunda en su última intervención en el Tribunal Supremo por el juicio del caso Koldo-PSOE. Afirmó que "próximamente" se conocerá "la suerte" que correrán el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pues bien, esa suerte puede empezar a conocerse el muy próximo 14 de mayo, fecha en la que está citado Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional por el caso de la financiación presuntamente ilegal del PSOE. Y es que Aldama acudirá allí con nueva información sobre las cuentas del PSOE y dispuesto a aportar más datos del papel de Armengol y Torres.

Choclán expuso sus conclusiones ante el Supremo después de que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que se pronunció a favor de la rebaja de la pena para aquellos coimputados que colaboran con la Justicia, señalara al exministro José Luis Ábalos como el número 1 de la trama Koldo.

Nuevas pruebas

El abogado de Aldama añadió: "Se decía que se había injuriado a Torres, Armengol, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García. La suerte de Koldo y Ábalos ya se conoce en esta causa. La de Santos Cerdán también se conoce y, próximamente en la causa especial, se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol".

Efectivamente puede ser así. Fuentes del entorno de Aldama confirman que todo dependerá de las preguntas que se le hagan, pero que existe material adicional al conocido y que Aldama está dispuesto a entregar más información sobre las cuentas del PSOE y, en concreto, sobre el papel desempeñado por Torres y Armengol.

Hay que recordar que ya en el caso de las mascarillas, Aldama admitió, a preguntas de la acusación unificada popular, sus contactos con el ministro Ángel Víctor Torres cuando presidía las islas Canarias. Es más, Aldama habló también de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, antes presidenta de Baleares, de quien dijo que "accedió" y "aceptó" a adjudicar mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

Aldama afirmó en concreto que él no intervino en la operativa de compra de mascarillas por parte del Gobierno balear, pero que sí lo hizo Koldo García Izaguirre, que fue "el que le dijo a Baleares: "tienes que comprar tantas mascarillas". Y Armengol accedió y aceptó". Del trato en las Islas Canarias dijo "exactamente lo mismo". Aseguró que al entonces presidente regional, Ángel Víctor Torres, lo conocía de ir asiduamente al Ministerio de Transportes e indicó que Koldo García Izaguirre le dijo que el ahora ministro iba a estar en "el famoso piso de Atocha 25", en Madrid, que él alquiló, si bien no llegó a verle.

Aldama, además, siempre ha sostenido que las distintas tramas tienen una conexión con la financiación del PSOE y que puede aportar pruebas sobre ello.