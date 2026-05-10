Entre bambalinas de 'Es la Mañana de Federico' en Lorca: ¿cómo se hizo?

El equipo de esRadio se desplazó hasta la ciudad murciana de Lorca para realizar una edición especial de Es la Mañana de Federico. Este vídeo muestra los entresijos de una producción de gran envergadura, destacando el despliegue técnico y humano necesario para llevar la radio en directo a un escenario fuera de los estudios habituales de Madrid. La llegada de Federico Jiménez Losantos supuso un acontecimiento para los ciudadanos, quienes llenaron el recinto para seguir de cerca el análisis de la actualidad.

El montaje comenzó horas antes de la emisión. Los técnicos de esRadio trabajaron minuciosamente para asegurar que la calidad del sonido fuera impecable, conectando las unidades móviles y configurando la señal que permitiría a los oyentes de toda España sintonizar el programa sin interferencias. Además, la presencia de LDTV permitió que el evento no solo se escuchara, sino que también pudiera seguirse a través de las pantallas y el streaming de YouTube, captando cada gesto y reacción de los colaboradores.

En el vídeo se aprecia el frenesí de la producción en directo. Mientras Federico Jiménez Losantos revisaba los últimos detalles de su monólogo inicial, los productores coordinaban las entrevistas con las autoridades locales y los representantes de la sociedad civil de Lorca y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Este tipo de programas especiales son fundamentales para acercar el medio a su audiencia y para poner el foco en realidades regionales que, a menudo, quedan fuera de la agenda de los grandes medios nacionales.

La ciudad de Lorca, que ha demostrado una resiliencia ejemplar tras los desastres naturales sufridos en el pasado, recibió al equipo con un entusiasmo desbordante. Durante la emisión de Es la Mañana de Federico, se trataron temas de calado político y social, siempre bajo la óptica crítica y veraz que caracteriza a Libertad Digital. El público asistente no solo fue un espectador pasivo, sino que formó parte del ambiente vibrante que se respira en cada salida del programa fuera de sus estudios centrales.

Uno de los momentos más destacados que se observa entre bambalinas es la interacción entre el equipo técnico y los colaboradores habituales. La complicidad y el trabajo en equipo son las claves para que un programa de cuatro horas transcurra sin incidentes, sorteando los imprevistos propios del directo. La coordinación técnica entre la realización en Madrid y el equipo desplazado a Murcia fue constante, garantizando que los cortes publicitarios y las conexiones informativas entraran con precisión matemática.

El resumen visual de esta jornada en Lorca pone de manifiesto el compromiso de esRadio con sus oyentes. No se trata solo de informar, sino de compartir el pulso de la calle y dar voz a quienes se sienten representados por la línea editorial del grupo. La experiencia de ver Es la Mañana de Federico en vivo es, para muchos lorquinos, una forma de reafirmar su apoyo a un periodismo valiente e independiente que no se doblega ante el poder político.