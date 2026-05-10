Sánchez y la institucionalización del antisemitismo

El Gobierno de Pedro Sánchez hace mucho tiempo que dejó de practicar una política exterior seria. Su obsesión antiisraelí se ha convertido en una parte inseparable de su estrategia ideológica, emocional y electoralista. Ya no se trata de críticas concretas a decisiones del Gobierno israelí, lo cual no constituye ninguna forma de antisemitismo, ya que la crítica legítima y fundamentada forma parte de una democracia sana, sino de una campaña permanente de señalamiento y demonización que ha traspasado ya cualquier línea roja, hasta el punto de institucionalizar el antisemitismo.

La última muestra de esta deriva es la decisión de otorgar la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, una de las figuras más abiertamente antisemitas de nuestros tiempos. Creo esencial recordar algunas declaraciones de la señora Albanese. Ha llegado a comparar las políticas del Gobierno de Israel con el Tercer Reich y describió Gaza como "el campo de concentración más grande y vergonzoso del siglo XXI". A principios de 2026, en un foro celebrado en Qatar, afirmó incluso que el enemigo común de la humanidad es el sionismo (según UN Watch). Tampoco podemos olvidar su negación de las violaciones masivas cometidas el 7 de octubre, contradiciendo el informe presentado ante la ONU por la representante Pramila Patten en marzo de 2024, en el que se afirmaba haber encontrado información "clara y convincente" de que se cometió violencia sexual, incluidas violaciones y violaciones grupales, durante los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Estas son solo algunas de sus "perlas" antisemitas a lo largo de los años, y todo ello siendo nada menos que Relatora Especial de la ONU. Aun así, Sánchez decidió presentarla como "la conciencia del mundo" y condecorarla con una de las máximas distinciones del Estado español. Qué vergüenza. La pregunta es inevitable: ¿qué mensaje envía España cuando premia oficialmente a una personalidad que ha repetido eslóganes como "del río al mar" y cuya retórica ha sido celebrada por movimientos extremistas abiertamente antisemitas?

Mientras tanto, el Gobierno convierte cualquier incidente relacionado con Israel en una prioridad diplomática absoluta. La llamada "flotilla" hacia Gaza y el activista español detenido ocuparon titulares, comunicados institucionales e incluso un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ese mismo Gobierno guarda un silencio vergonzoso respecto a ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela, Guinea Ecuatorial u otros regímenes autoritarios donde sí existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Parece que la indignación del Ejecutivo depende menos de la situación de los españoles afectados y más de si el asunto sirve o no para atacar a Israel. En otras palabras, para el Gobierno de Sánchez hay ciudadanos españoles de primera y de segunda. La doble vara de medir es obscena.

España no moviliza campañas diplomáticas permanentes contra la persecución de cristianos en Nigeria, ni contra Irán por la represión de las mujeres, ni contra Venezuela por los presos políticos. Pero con Israel, la maquinaria del Gobierno funciona día y noche: declaraciones incendiarias, intentos de embargo, campañas en Bruselas para acabar con el acuerdo de asociación UE-Israel, apoyo a procedimientos internacionales por supuestos "genocidios" en La Haya y una retórica cada vez más extrema que se convierte en política de estado.

España ha dejado de ser vista como un aliado serio de Occidente y como un país neutral y respetado, como sí lo fue durante las Conferencias de Madrid de 1991, que allanaron el camino hacia los famosos Acuerdos de Oslo de 1993. Para muchos, España aparece hoy claramente alineada con países como China, Irán o Venezuela.

Por último, ahora que comienza en apenas unos días, no podemos olvidar la decisión de TVE de no retransmitir Eurovisión debido a la participación israelí. La televisión pública española, que hace tiempo dejó de cumplir su función de servicio público para convertirse en altavoz del Gobierno sanchista, decidió transformar un evento cultural en una herramienta de activismo político, castigando no sólo a un gobierno, sino a los propios artistas y espectadores.

Todos sabemos que una de las principales razones por las que TVE decidió no emitir Eurovisión este año fue el miedo de ciertos sectores a que el público español mostrará nuevamente su apoyo a Israel, como ya ocurrió anteriormente con el televoto, en el que España otorgó sus 12 puntos a la candidatura israelí. Un síntoma claro de que la mayoría de la ciudadanía española no respalda las políticas anti israelíes de este Gobierno, algo que no le gusta que se le recuerde al Sr. Sanchez ya que lo de disentir no va mucho con él como todos sabemos.

Lo peor de todo es que cuanto se ha mencionado ocurre bajo un discurso supuestamente "humanista y progresista". Pero cuando un gobierno dedica más energía a demonizar al único Estado judío del mundo que a combatir el antisemitismo creciente dentro de Europa, algo profundamente grave está ocurriendo. A todo esto, seguimos esperando declaraciones del Gobierno de España respecto al apuñalamiento deliberado contra dos hombres judíos en Londres de la pasada semana.

El antisemitismo moderno rara vez se presenta ya con los viejos símbolos del siglo XX. Hoy adopta el lenguaje de los derechos humanos o del anticolonialismo. Se manifiesta cuando se exige a Israel un estándar moral inexistente para cualquier otro país; cuando se normaliza señalar a instituciones judías, cuando se toleran consignas extremistas si el objetivo es Israel y cuando el gobierno de un país europeo convierte esa obsesión en política de Estado.

Pedro Sánchez ha decidido situar a España a la vanguardia de la campaña internacional contra Israel. Y en ese camino, a pasos agigantados, está destruyendo la credibilidad diplomática de nuestro país, fracturando la convivencia y alimentando un clima cada vez más hostil para muchos judíos españoles, que observan con preocupación cómo la retórica institucional se radicaliza día tras día. Repito: la crítica política es legítima. La obsesión selectiva y la demonización permanente no lo son. Y cuando un gobierno deja de distinguir entre ambas cosas, deja también de defender los valores democráticos que dice representar.