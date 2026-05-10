Mónica García politiza la crisis del hantavirus y envía los enfermos a comunidades del PP

Carlos Cuesta, en su intervención en El Programa de Cuesta, ha analizado con dureza la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis del hantavirus. Cuesta comienza denunciando la decisión de España de hacerse cargo de un buque de bandera holandesa con más de un centenar de personas a bordo, una medida que contrasta radicalmente con la adoptada por el propio Ejecutivo de Holanda. Mientras que los holandeses optaron por evacuar únicamente a sus nacionales vía aérea desde Cabo Verde para mantenerlos controlados y aislados en su propio territorio, el gabinete de Sánchez ha decidido traer el barco entero a nuestras costas.

Cuesta critica que se invoquen conceptos como "la lealtad" o el "derecho internacional" para justificar una acción que pone en riesgo la seguridad sanitaria nacional sin necesidad. Según explica, la lealtad del Gobierno debería ser, ante todo, con los ciudadanos españoles y no con intereses extranjeros. Esta "nueva doctrina" de Pedro Sánchez implica, a juicio del periodista, asumir focos de infección externos habiendo alternativas mucho más seguras, como el envío de un buque hospital o la repatriación selectiva por aire como hizo Holanda.

El análisis de Libertad Digital se vuelve especialmente crítico al observar el destino de los pasajeros del buque. La distribución de los afectados se ha dividido entre Tenerife y Madrid. Cuesta subraya que en Canarias gobierna Coalición Canaria junto al Partido Popular, mientras que Madrid es el feudo de Isabel Díaz Ayuso. Ante esta coincidencia, se pregunta si es posible que el PSOE realice alguna de sus maniobras sin que estas pasen por castigar o comprometer a las comunidades autónomas gobernadas por la oposición. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que los traslados cuentan con garantías, pero Cuesta sostiene que la mayor garantía hubiera sido no importar el foco de infección.