Fernando Grande-Marlaska se halla en su encrucijada particular. A todos los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el Gobierno en el que él es el ministro del Interior o el desfile ante las puertas abiertas de las cárceles para los presos de la banda terrorista ETA, se suma el abandono a los guardias civiles, cuyas consecuencias han vuelto a demostrarse en una tragedia incalculable en Huelva. Por ello, entre todas las voces que se han levantado para criticar su actuación, destaca la del escritor Arturo Pérez-Reverte, que ha acusado al ministro de "desamparar moral y materialmente a la Guardia Civil".

Tras la reciente tragedia que ha acabado con dos guardias civiles muertos y otros dos heridos al chocar dos patrulleras que perseguían a una narcolancha en Huelva, el autor de Alatriste e incontables clásicos contemporáneos más, Arturo Pérez-Reverte, ha publicado un post en X en el que ha afirmado: "El desamparo moral y material en que este ministro (el de las condecoraciones a título póstumo) mantiene a la Guardia Civil en la (presunta) lucha contra el narcotráfico en el Estrecho es intolerable".

El desamparo moral y material en que este ministro (el de las condecoraciones a título póstumo) mantiene a la Guardia Civil en la (presunta) lucha contra el narcotráfico en el Estrecho es intolerable. pic.twitter.com/VH06R2RY8L — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 9, 2026

Reivindicaciones de JUCIL

Un desamparo, por otro lado, que es patente. El pasado 8 de mayo, en esRadio, en el programa Es la Noche de Cuesta, el portavoz de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, afirmó al respecto de la situación que vive el cuerpo: "Nos abandonan". El descrédito en el que se halla la figura política de Marlaska es cada día más profundo y más dañino para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, de los que es, en última instancia, el máximo responsable.

Y es que el post de Arturo Pérez-Reverte solo representa un clamor ante la evidencia de una situación que se aproxima con velocidad a lo que podemos considerar una crisis, pues los dos guardias civiles muertos en Huelva elevan a 244 los ataques bajo la gestión de Marlaska. Una cifra que acredita la ineficacia de la protección que le brinda el Ministerio del Interior a los agentes en un contexto en el que la violencia y la agresividad del narco va en aumento.

A este desamparo hay que añadir su resistencia a dos peticiones que vienen de lejos: la equiparación salarial y la calificación de profesión de riesgo.