Un payaso de la SER compara a Hernán Cortés con la covid-19 para mofarse de Ayuso

El dizque humorista Ignatius Farray ha seguido la estela de la ignorancia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Como toda la caterva mediática progre, Farray no ha soportado que Ayuso defendiera el legado hispánico en su viaje a México; menos aún que reivindicara la figura de Hernán Cortés, tan importante para la historia de la Hispanidad -y universal- y tan denostada, a la vez, en esos círculos que prefieren a Maduro antes que a Corina, a los ayatolás antes que a Trump, o a China antes que a Estados Unidos. Que prefieran el relato a la verdad tampoco es que cotice.

Ignatius Farray ha comparado a Cortés con la covid-19. Ha sido en La Tertulia de los Cómicos de A vivir, de la cadena SER, donde Farray ha dicho que "si a Díaz Ayuso le pareció bien la gestión que hizo de la crisis sanitaria durante el coronavirus en Madrid, ¿cómo le va a parecer mal la matanza de Hernán Cortés en México?".

Mentiras y relato indigenista

El payaso de la SER ha añadido que Ayuso bien podría haber pasado por el barco que sufre un brote de hantavirus y llevarlo a México: "Joder, si tanto reivindican la conquista, haberlo hecho como se hacía en aquella época. Pasad primero por Canarias, Ayuso contagiarse del hantavirus, llevar el virus a México, que se mueran los que se iban a morir de todas maneras y a los vivos venderles mascarillas y hacerse ricas". "Es que parece mentira que yo le tenga que decir a la derecha lo que tenga que hacer", ha añadido.

Entre esos planes maquiavélicos que siempre le atribuyen a los demás, en particular cuando hablan desde la mesa camilla de color amarillo de la radiodifusión, suele aparecer Farray para sacarnos unas risas. Que su humor exista puede discutirse, pero su obsesión por atacar el legado de España no tanto. Les duele en lo más profundo de sus almas, pues no hay césares con esa diana ni a Napoleón le seguimos pasando la factura en Madrid.

El indigenismo de este y del otro hemisferio se ha abonado a la secta que ve en la Hispanidad la venida del Anticristo y tiende a olvidar las pirámides de la muerte de los tan eco-pet-narco-friendly aztecas. Quizá 119 cráneos de hombres, mujeres y niños sacrificados de los que comulgan con corazones humanos no son tan atractivos como los grises habituales de las conquistas, la evangelización, las universidades y las primeras campañas de vacunación del mundo. Pero es lo que suele pasar cuando los traumas de la historia se enquistan como los síndromes psicoanalíticos o sirven de pancarta para señalar un chivo expiatorio perpetuo. Esto estaba roto cuando yo llegué.

No es novedad que estos alardes de desconocimiento histórico formen parte de un sector que rema siempre en la misma dirección. En la galera de la izquierda han preferido atacar un discurso que defendía "la libertad, la alegría y el mestizaje" al despotismo de una populista como Sheinbaum que amenazó a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acudía Ayuso al evento o si se acercaba al recinto. Libertad de expresión, pero no mucha. Humorismo es que Sheinbaum dijera "tanta democracia hay que pudo venir Ayuso a decir lo que ella quiso decir".