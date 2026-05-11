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Política

1/4 - ¿Quién está detrás de Plus Ultra?

Pese a que el Gobierno rescata a Plus Ultra por ser "estratégica y española", detrás de la aerolínea aparecen unos misteriosos inversores venezolanos.

La Radioteca

En este episodio repasamos el turbulento recorrido que ha tenido Plus Ultra Líneas Aéreas desde su creación. Conflictos judiciales, pérdidas económicas constantes y decisiones empresariales polémicas. A pesar de los momentos críticos y de encontrarse al borde de la disolución, la compañía logró sobrevivir.

En primer lugar, gracias a la entrada de capital externo. Varios inversores venezolanos con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro tomaron el control de Plus Ultra a través de estructuras societarias complejas radicadas en paraísos fiscales. Y, en segundo lugar, Plus Ultra logró salvar la quiebra gracias a un polémico rescate multimillonario del Gobierno de España, que inyectó a la compañía 53 millones de euros

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