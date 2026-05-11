4/4 - ZP, con P de Plus Ultra

La investigación del caso Plus Ultra da un giro tras las detenciones de diciembre de 2025, en las que aparece una figura clave, el empresario Julio Martínez Martínez, ‘Julito’. Su detención reabre las conexiones entre la aerolínea y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien distintos actores sitúan como el cerebro del rescate del Estado a la aerolínea.

Aunque Zapatero niega su implicación en esta operación, varios testigos y mensajes intervenidos apuntan a su participación decisiva en el rescate a Plus Ultra. Su vínculo con Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julito, refuerza esta versión. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción continúan reuniendo indicios en este caso. ¿Acabará imputado el expresidente del Gobierno?