Belén Gualda conocía el apaño con los venezolanos cuando se negó a hablar de los accionistas de Plus Ultra

Como ha desvelado La Radioteca, la SEPI permitió la salida de los accionistas venezolanos de Plus Ultra el 21 de noviembre de 2025. Así lo ha confirmado la aerolínea a preguntas de La Radioteca.

"El acuerdo de venta de acciones se produjo el 30 de mayo de 2025. Estaba sujeto a una doble condición suspensiva: la ratificación por la parte compradora y la concesión de la autorización por la SEPI. La operación se perfeccionó el 10 de octubre de 2025, con la ratificación ante notario de la parte compradora. La autorización de la SEPI se produjo el 21 de noviembre".

Gracias a este acuerdo confidencial, los accionistas venezolanos que estaban detrás de SNIP Aviation, la empresa que domiciliaron en España, pudieron salir de Plus Ultra sin tener que devolver el dinero prestado, pese a que el mantenimiento del accionariado era una de las condiciones más importantes del rescate del Gobierno.

"El cambio de control de la compañía, sin el visto bueno de la SEPI, era una causa de vencimiento anticipado de la financiación otorgada por la SEPI tal y como se recoge en el acuerdo de financiación. Por esto la transmisión quedó sujeta a la condición de que la SEPI la aprobara sin declarar el vencimiento de la financiación. Si la SEPI no la hubiera aprobado en estos términos, la transmisión no se habría producido. Por tanto, no se han incumplido las obligaciones recogidas en el contrato de financiación de la SEPI, en ningún momento", explicó Plus Ultra por escrito a preguntas de La Radioteca.

Sabiendo esta novedad en el accionariado de Plus Ultra que lo cambiaba todo, la presidenta de la SEPI acudió el 13 de abril de 2026 a la Comisión de Investigación en el Senado. En ella, se le preguntó expresamente a Belén Gualda si conocía quiénes eran los accionistas de Plus Ultra. La pregunta se la hizo varias veces el senador del PP, Salvador de Foronda. Como Gualda se negaba a contestar, la presidenta de la comisión, Ana Beltrán, interrumpió al senador para conseguir una respuesta de la compareciente: "Deje que diga quiénes son los accionistas de Plus Ultra". Pero ni con esas consiguieron que Gualda revelara esa información. Si lo hubiera hecho, la presidenta de la SEPI habría tenido que explicar su acuerdo secreto con los dueños de Plus Ultra y habría tenido que justificar el cambio de reglas en el acuerdo que validó el rescate de 53 millones de euros, justo unos días antes de la operación policial de la UDEF por un supuesto blanqueo de capitales contra los dueños de la aerolínea. Pero Belén Gualda prefirió guardar silencio.

En declaraciones a Libertad Digital, el senador Foronda ha señalado lo siguiente: "La negativa de la presidenta de la SEPI a desvelar la identidad de los accionistas de Plus Ultra durante su comparecencia en el Senado me dejó una profunda sensación de opacidad institucional, como si estuviéramos ante un muro erigido para ocultar irregularidades en el manejo de fondos. Esto refuerza mi convicción de que hay un velo sobre posibles flujos opacos, similar a los préstamos puente de Simon Leendert Verhoeven que se saldaron con dinero público".