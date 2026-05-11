Colau se vuelca con Rufián y pide a ERC que se sume al "frente amplio" de todas las izquierdas

Ada Colau se ha convertido en la principal propagandista del "frente popular" que preconizan Gabriel Rufián e Irene Montero, una plataforma con todos los partidos de izquierda de España que contenga la sangría electoral que afecta a Sumar y Podemos en las últimas elecciones. Según ella, todas las encuestas muestran la necesidad de agrupar fuerzas para hacer frente al PP y Vox.

Colau sostiene que Pedro Sánchez y el PSOE no pueden frenar en solitario el cambio que pronostican los sondeos y que "lo que requiere este ciclo electoral es que exista un frente amplio". La dirigente de los Comuns (uno de los partidos que integran la coalición Sumar que ya no lidera Yolanda Díaz) es de la opinión de que "hay un espacio muy amplio que la gente identifica perfectamente" y que ha sido señalado por Gabriel Rufián, de quien Colau ha dicho que "es buenísimo comunicado con la gente; estos años ha aprendido a comunicar y es de los mejores comunicadores que hay ahora mismo".

En una entrevista en el canal catalán de TVE, Colau también se ha referido a la necesidad de pasar página de las trifulcas entre la izquierda y ha pedido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que se sume al proyecto de unidad izquierdista. Así, ha indicado que "espero que Junqueras haga la misma reflexión que estamos haciendo muchas de que el momento requiere unidad; espero que ERC lo sepa valorar y que tenga un papel histórico en la construcción de este frente amplio de izquierdas en el Estado porque los necesitamos, igual que necesitamos a Podemos".

Irene y Pablo

Según Colau, "Irene Montero y Pablo Iglesias han sufrido una persecución terrible, como pocos políticos, y han aguantado lo que no está escrito, aparte de que son personas que tienen experiencia, que tienen talento, que tienen mucho que aportar".

El apoyo de Colau es el de mayor importancia recabado por Rufián e Irene Montero hasta el momento. Y casi el único en una extrema izquierda fragmentada y que ha recibido el proyecto con recelos por el afán de protagonismo de Rufián y por la mera presencia de Montero en el proyecto.