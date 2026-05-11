Dieter Brandau revela el "apaño" de la SEPI con Plus Ultra: "Sí se fueron"

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra sigue estrechando el cerco sobre la aerolínea y sobre las decisiones adoptadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Durante una entrevista en esRadio, el periodista Dieter Brandau, ha desvelado nuevos detalles de la investigación periodística publicada por Libertad Digital, centrada en la salida de accionistas venezolanos de la compañía poco antes de las detenciones vinculadas al caso.

Brandau ha explicado en La Noche de Cuesta que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, evitó aclarar en el Senado quiénes eran los accionistas de Plus Ultra porque "no lo sabía". Según ha relatado, fue precisamente ella quien autorizó la salida de los accionistas venezolanos pese a la existencia de una cláusula que impedía abandonar el accionariado sin devolver antes el dinero del rescate público.

"El expediente decía: ‘Ya que les hemos dado 53 millones de euros para que ustedes saquen de la ruina a una aerolínea que representa el 0,03 % del tráfico aéreo español, lo mínimo es que ustedes no abandonen la aerolínea sin devolver el dinero antes’", ha señalado Brandau. Sin embargo, según la información publicada por Libertad Digital, "sí se fueron" y lo hicieron gracias a "un acuerdo" alcanzado con la SEPI.

La salida de los accionistas

El periodista ha recordado que el rescate aprobado durante la pandemia estaba reservado a empresas viables antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, ha asegurado que Plus Ultra "venía mal de serie" y arrastraba problemas económicos previos.

"Plus Ultra, en toda su historia, no ha conseguido tener beneficios", ha afirmado. Además, ha citado el testimonio de un perito judicial que concluyó que la compañía no sólo registraba pérdidas, sino que tenía "un agujero en la caja de 42 millones de euros".

Brandau también ha subrayado la coincidencia temporal entre la autorización de la salida de los accionistas venezolanos y la investigación policial sobre la cúpula de la aerolínea. "El 21 de noviembre estaban investigando, estaban haciendo seguimientos policiales", ha explicado, antes de añadir que "la policía detectó un chivatazo, una filtración de información".

Según ha relatado, fue entonces cuando "la SEPI entra en las prisas y deja que los venezolanos se larguen a su país y que se lleven el dinero".

Las conexiones del caso

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha relacionado esta operación con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y con Julio Martínez —alias Julito—, señalado como supuesto conseguidor del rescate.

"Es una línea de cuatro puntos: Julito, José Luis Rodríguez Zapatero, Segundo Martínez y la UDEF", ha afirmado Cuesta, en referencia al excomisario vinculado al expresidente socialista y a la unidad policial que investiga el caso.

Brandau ha insistido además en que la presidenta de la SEPI "ha ocultado que hay un pacto secreto para un apaño para la salida de los venezolanos" y tampoco informó de que se negocia modificar de nuevo las condiciones del rescate para intentar devolver parte del dinero público. "No han devuelto ni un solo euro del principal", ha señalado, aunque sí "12 millones de euros en intereses".

Las pesquisas internacionales

La investigación sobre Plus Ultra no nació en España, sino a raíz de pesquisas abiertas en Suiza y Francia. Carlos Cuesta ha recordado que ambas fiscalías sospechan que la aerolínea pudo ser utilizada "como un mecanismo de blanqueo de un clan especializado en oro y con determinado toque de droga en Venezuela".

En ese contexto, Brandau ha revelado que Plus Ultra estudia ahora una ampliación de capital como fórmula para devolver el rescate. "¿Con qué socios? Si sabe algo, el Gobierno nos lo va a contar o lo va a ocultar también para que no lo veamos nunca", ha concluido.