El capitán de la UCO demanda al director de 'El Plural' y su editora por vulnerar su derecho al honor

El capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla ha presentado una demanda contra El Plural y su director, José María Garrido, por una presunta vulneración de su derecho al honor. El agente reclama 390.000 euros en concepto de daños y perjuicios al considerar que el medio difundió informaciones falsas sobre él en relación con las falsedades que publicaron a propósito de la bomba lapa.

Según ha adelantado The Objective, Bonilla ha presentado la demanda hace dos semanas en el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid y se dirige contra el director de El Plural y la sociedad editora Corporate Communicator SL. En el escrito apunta que Bonilla sufrió "una campaña política y mediática de descrédito, orquestada por el PSOE".

Manipulación de los mensajes

Todo comienza ante un conjunto de publicaciones difundidas entre el 18 y el 29 de mayo de 2025, en las que El Plural presentó al guardia civil como supuesto "cabecilla de la UCO patriótica" a partir de mensajes privados de WhatsApp intercambiados con el empresario José Luis Caramés, confidente de Bonilla. Según la demanda, el periódico utilizó la "descontextualización y manipulación de conversaciones privadas" para atribuirle el deseo de matar a Pedro Sánchez. Entre ellas, la frase "lo vamos a matar nosotros", que el escrito acredita que es una expresión que formuló Caramés y no Bonilla.

El episodio más grave, sin embargo, ocurrió el 29 de mayo, cuando La Sexta emitió una información titulada como "un capitán de la UCO fantasea con la muerte de Sánchez: ‘Una bomba en los bajos de su coche’". Al día siguiente, El Plural reproducía el contenido y se le imputaba a Bonilla un "vehemente apoyo de la violencia" y la voluntad de usar una "bomba lapa" o un "sicario venezolano" contra el presidente del Gobierno.

Lo que había omitido El Plural fueron tres mensajes de Caramés que invertían radicalmente el sentido de la conversación. Una vez que se publicaron los mensajes íntegros, diversos medios rectificaron. El Plural fue uno de ellos. Todo ello le sirvió a ese periódico para defender la existencia de una "UCO patriótica" cuyo objetivo sería "hacer caer al Ejecutivo en consonancia con la derecha judicial y mediática".

Desde las cloacas del PSOE

Bonilla fue el primer agente de la UCO que recibió la información del caso Koldo en abril de 2021. Meses antes de la campaña de El Plural, la fontanera del PSOE, Leire Díez, se reunió con el empresario Alejandro Hamlyn y le ofreció "un acuerdo muy favorable con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía del Estado" a cambio de información para incriminar a Bonilla y al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Económica de la UCO: "Aquí hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla... Hablamos de tres o cuatro personas máximo", le dijo. El objetivo era provocar errores procesales que llevaran a la nulidad de las causas por corrupción que investigaba la unidad. Con todo, no es un detalle menor que la campaña mediática coincidiera con las semanas anteriores a la publicación del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que confirmó su participación en el entramado criminal que rodea a Pedro Sánchez.

La demanda señala, además, la coordinación entre El Plural, cuyo director fue secretario de organización del PSOE en San Sebastián de los Reyes, y los argumentarios que había la cuenta oficial del partido, así como varios ministros socialistas. El último episodio de esa cadena llegó ante el Tribunal Supremo, el exministro José Luis Ábalos volvió a atribuir a Bonilla la voluntad de "acabar con este Gobierno rojo-morado", expresión que, según el escrito, el capitán nunca llegó a formular.

Esta demanda se suma a otra presentada hace un mes contra el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, al que Bonilla reclama 350.000 euros por el mismo motivo: mantener públicamente la mentira de la "bomba lapa" mucho después de que quedara documentalmente desmontado.