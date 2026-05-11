El desgarrador testimonio de la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: "Es un asesinato"

Paqui, madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, ha participado en La Noche de Cuesta donde ha expresado su dolor tras el asesinato de otros dos agentes de la Guardia Civil en Huelva. Ha contado que la noticia la ha "destrozado" y que ha revivido todo lo que vivió con la muerte de su hijo.

"Desde el viernes que me enteré estoy destrozada. He vuelto a revivir todo lo que pasó con mi hijo", ha confesado, antes de dirigirse directamente a las familias de los dos guardias civiles asesinados: "Les mando toda mi fuerza y mis condolencias. Sé que no hay palabras de consuelo porque no las hay. Es muy injusto: de accidente nada, eso es un asesinato con todas las letras".

Paqui ha descrito con desgarro cómo es su vida desde que perdió a su hijo. "Me arrancaron un trozo de mi corazón y se lo llevó mi hijo. Mi vida ya no es la misma", ha afirmado. También ha añadido que trata de mantener una vida lo más normal posible por su otra hija y sus tres nietos. "Me río aunque llore por dentro. Por mí yo no me levantaría de la cama ningún día", ha reconocido.

Ha concluido agradeciendo a La Noche de Cuesta por el espacio que se le ha dado para hablar. "Cada vez que hablo con alguien y me dejáis dar voz a mi hijo, yo me siento mejor. Vosotros me estáis dando fuerza", ha concluido.