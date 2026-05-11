El plan de Feijóo para reforzar la seguridad de la Guardia Civil en su lucha contra el narco

El Partido Popular ha anunciado la elaboración de un plan para reforzar la seguridad de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, tras la muerte de dos agentes, que se suman a lo ocurrido en Barbate hace dos años. Se trata de un conjunto de medidas elaboradas junto a los sindicatos policiales y expertos en la materia que conocen de primera mano los problemas a los que se enfrenta la Benemérita en el Estrecho de Gibraltar y el litoral andaluz.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha presentado algunas de las medidas en rueda de prensa desde la sede del partido de la calle Génova. Entre ellas, recuperar la unidad de élite desmantelada por el actual Gobierno, OCON-sur; proporcionar armas no letales a los agentes para inutilizar las narcolanchas o derivar los casos de narcotráfico a la Audiencia Nacional, en lugar de a los juzgados locales, para luchar contra las amenazas a jueces y sus familias.

Los de Feijóo prometen también reformar el Código Penal para endurecer las penas contra los criminales y considerar a la Guardia Civil como profesión de riesgo, lo que supone también mejoras económicas, laborales y en la pensión. Se trata de una reclamación habitual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Estas medidas se pondrán urgentemente en marcha cuando Feijóo llegue al Gobierno", ha prometido Sémper, que ha dicho que lo sucedido es "inaceptable", ha denunciado "falta de medios" y ha defendido que el problema "se puede solucionar" con las propuestas puestas sobre la mesa por el PP.

Marlaska, en el ojo del huracán

El PP apela también al consenso del resto de fuerzas políticas, defendiendo que se trata de medidas transversales que pueden agrupar a todos los partidos, a pesar de que la Mesa del Congreso presidida por Francina Armengol lleva más de un año prorrogando una ley aprobada en el Senado para endurecer las penas en la lucha contra el narcotráfico. El partido, junto a otros grupos como Vox, han reprobado además en varias ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Marlaska no solo es el ministro que ha sido más veces reprobado, aglutina también críticas de los propios socios del Ejecutivo y en varias ocasiones se ha pedido su dimisión, a pesar de lo cual sigue siendo uno de los miembros del Gobierno más longevos en sus funciones, junto a Margarita Robles.