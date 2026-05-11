El PP arropa a Fernando Clavijo en pleno señalamiento del Gobierno de Sánchez por el hantavirus

El Partido Popular ha salido en defensa de su socio de gobierno en Canarias, Fernando Clavijo, en pleno señalamiento por parte del Gobierno, que le acusa de ser un "ignorante" por atribuir la posible propagación del hantavirus a roedores que pueden nadar. El portavoz, Borja Sémper, ha respaldado la petición del presidente canario para una mayor coordinación institucional y ha criticado a Sánchez.

"Ningún líder político debería ser insultado y ser carne de meme", ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la calle Génova. "Deberíamos exigirnos un mínimo de respeto cuando nos dirigimos los unos a los otros", ha dicho, criticando que "no es justo y no es razonable" que se pretenda hacer de él un "meme". Sémper califica de "muy razonable" que Clavijo exija coordinación y colaboración.

El partido de Alberto Núñez Feijóo recuerda los mensajes contradictorios lanzados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que habló de una "cuarentena voluntaria" para los afectados, mientras que la titular de Sanidad, Mónica García, dijo que era obligatoria. A esto se suma la falta de información al gobierno de Canarias, con el que Sánchez tardó dos días en comunicarse. Previamente, se negó a cogerle el teléfono y los contactos fueron vía mensaje, sin datos suficientes sobre lo ocurrido.

El Ejecutivo decidió asumir las riendas de la situación cuando Canarias rechazó acoger al barco, dada la falta de lealtad institucional existente y la ausencia de información. Desde entonces, los ministros implicados han señalado a Clavijo y han intentado ridiculizarle, sacando de paso pecho de la gestión. Todo ello, en plena campaña electoral de Andalucía.

El PP opta, esta vez, por arropar a su socio, después de vivir momentos de tensión en el pasado por el reparto de menas y la llegada de inmigrantes. A nivel nacional, los de Feijóo rechazaban acoger más extranjeros, lo que complicaba la relación con CC en las islas, dada la saturación que vive el archipiélago por la llegada de menores no acompañados.